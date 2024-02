Tom Cruise estaría en negociaciones para aparecer junto a Brad Pitt la última película de Tarantino

Quentin Tarantino quiere retirarse del cine con su décima película, y eso por sí solo bastaría para que The Movie Critic (tal va a ser su título) se rodee de un hype insostenible. Pero es que hay más: el director de Pulp Fiction se las está apañando para construir un clima de expectación y filtraciones engañosas (¿os acordáis cuando nos creímos que el crítico del título se refería a un personaje inspirado en Pauline Kael?) que no conoce fin, y con el que se ha confabulado la prensa estadounidense a la hora de lanzar rumores cada cierto tiempo sobre el reparto. Para empezar, parece que The Movie Critic va a suponer la reunión de Tarantino con viejos conocidos que le han acompañado previamente en su carrera.

Se ha dejado caer el nombre de Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio y John Travolta. Y también el de Brad Pitt, aunque en este caso está 100% confirmado y parece que interpretaría al protagonista, a la estela del Oscar que ganó por encarnar a Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood. Entretanto la lluvia de rumores sigue arreciando, y ahora el periodista Jeff Sneider, dentro de su boletín The Insneider, asegura que Tarantino está en negociaciones con nada menos que Tom Cruise para que participe en The Movie Critic. El actor podría contar con un papel junto a Pitt en esta esperadísima película, de la que no se espera que comience a rodar hasta principios de 2025.

Esto puede venirle bien a la producción, ya que hoy por hoy Cruise está ocupadísimo con Misión imposible 8: la nueva (¿y última?) aventura de Ethan Hunt cuyo estreno se retrasó al 21 de mayo de 2025. Hay que decir que no es la primera vez que Tarantino se vincula a Cruise, pues hace años él fue su primera opción para interpretar a Cliff Booth, antes de decantarse por Brad Pitt. Durante una charla con Josh Horowitz en 2019, Tarantino dijo de Cruise que “era un gran tipo”. “Realmente hemos congeniado. Algún día podríamos colaborar o hacer alguna cosa”. Parece que el momento de colaborar por fin ha llegado.

Movie Critic se centra en un crítico que vive en California en 1977, y está a punto de sufrir un ataque de ira homicida a la estela de Taxi Driver. En caso de que Cruise termine dejándose caer sería un gran giro para su carrera, pues luego del interés por el cine de autor que tuvo entre los años 90 y principios de los 2000 (cuando colaboró con Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson o Michael Mann), la estrella de Hollywood había preferido ceñirse al cine de acción. Alternar Misión imposible 8 con la última película de Tarantino podría ser todo un acontecimiento.

