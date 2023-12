Quentin Tarantino recreará escenas de clásicos de los 70 en su última película

El plan de Quentin Tarantino es retirarse de la dirección con su décima película, lo que implica que su próximo proyecto es el último. En sintonía a esa importancia, The Movie Critic ha sido un hervidero de rumores desde el principio. Todo empezó con la posibilidad de que el personaje central se basara en la crítica Pauline Kael, con Cate Blanchett interpretándola. Luego se supo que iba a ser un hombre contratado por una revista porno underground para escribir reseñas, y en torno al papel sonaron desde Paul Walter Houser hasta Leonardo DiCaprio. Y entre medias, muchos actores de Pulp Fiction.

Lo poco que sabemos de la historia es el empleo de su protagonista, así como parece claro que no va a estar de buen humor: The Movie Critic se ambienta en los años 70 y el crítico del título ha sido descrito como similar a Travis Bickle, el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver. Lo que nos lleva a Paul Schrader, que escribió el guion del clásico de Martin Scorsese y acaba de dar una entrevista en Le Monde donde lanza información muy interesante sobre The Movie Critic. Según él, Tarantino planea recrear escenas de algunas películas de los 70, incluyendo ese clásico de culto del que le gusta hablar tanto: El ex-preso de Corea.

El ex-preso de Corea es un thriller dirigido por John Flynn que escribió Schrader, pero del que salió tarifando porque su guion fue severamente reescrito. A Tarantino se le ha ocurrido una peculiar idea en torno a este film. “Quentin va a insertar fragmentos de películas de los años 70”, explica el director de El reverendo. “Y también hará sus propias versiones de películas de esa época. Me pidió permiso para rodar el final de El ex-preso de Corea de John Flynn tal y como yo lo había escrito en el guión original, antes de que fuera completamente reescrito y suavizado”.

Así que no solo aparecerá El ex-preso de Corea en The Movie Critic, sino otras películas que Tarantino piensa meter de una forma u otra. No sabemos cuáles serán, pero el libro que publicó en su día, Meditaciones de cine, puede darnos una pista: este ensayo estaba dedicado a varias películas de los 70 por las que Tarantino siente predilección, y que bien podrían aparecer a lo largo de The Movie Critic. Ahí entra tanto El ex-preso de Corea como Taxi Driver como un film que además dirigió Schrader: Hardcore, un mundo oculto. También podría barajar meter Deliverance o La huida de Sam Peckinpah.

