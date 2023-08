La famosa frase de Leonardo DiCaprio en 'Titanic' que estaba fuera del guion y ya es historia del cine

Hay ocasiones en las que algunas frases de películas se convierten instantáneamente en historia del cine. "Yo soy tu padre", "a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre” o "siempre nos quedará París" se han ganado un hueco en la memoria colectiva de los espectadores, como recientemente ha pasado con Oppenheimer. Quien algo sabe de líneas memorables es James Cameron, que además tiene tres de las cuatro cintas más taquilleras de la historia en España.

Una de las películas con más frases icónicas del cine de toda la filmografía del canadiense, que descarta hacer una película sobre la tragedia del submarino Titan, es Titanic. Y en las más de tres horas de aventura transatlántica, hay tiempo para muchos diálogos antológicos. Pero lo que poca gente sabe es que probablemente la más conocida de todas, al igual que ha sucedido con Cillian Murphy en la cinta de Nolan, no estaba previamente escrita en el guion, sino que fue improvisada.

DiCaprio no quería decirla

James Cameron ha revelado en una entrevista para el programa Movies That Made Me, de BBC Radio 1, que la icónica frase que dice Jack nada más subirse al imperioso barco, "Soy en rey del mundo", fue idea del propio director: "Me la inventé ahí mismo. Estaba subido en la cesta de una grúa y se estaba acabando la luz. Habíamos intentado muchas cosas y muchas líneas, pero nada estaba funcionando", dice el canadiense.

"Estaba con la mirada resignada y le dije (a Leonardo DiCaprio): 'di que eres el rey del mundo, levanta los brazos, estate en el momento, ama y celébralo', así se lo dije", cuenta Cameron, que reconoce que el actor era reticente al principio: "Me dijo '¿qué?'. Me estaba hablando por el walkie-talkie, y le repetí la frase, le dije que lo vendiese bien".

James Cameron dirigiendo a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el set de 'Titanic' Cinemanía

Leonardo DiCaprio finalmente sí que dijo la frase y se convirtió en una de las líneas más famosas de toda la historia del cine, reflejando la euforia de un, hasta entonces, desafortunado Jack, que se embarcaba en el viaje hacia una nueva vida, pero que finalmente sería la peor de las fortunas para el joven Dawson.

