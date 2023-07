La sorprendente cifra que el niño de 'Titanic' recibe cada año por decir una sola frase

Pese a que el Titanic se hundió hace ya más de cien años, y a que Titanic ganó sus once Óscar hace veinticinco, el barco insumergible está de actualidad tras el accidente del Titán, submarino privado que visitaba su pecio. Netflix aprovechó la ocasión para añadir la película protagonizada por DiCaprio y Winslet a su catálogo estadounidense, un oportunismo que le ha valido no pocas críticas a la plataforma. En España, Titanic está disponible en Movistar Plus y en Disney Plus.

El largometraje de James Cameron recaudó, en su estreno, casi mil novecientos millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, quizás ilustre mejor su popularidad el hecho de que, su reestreno en 2023, para celebrar el 25º aniversario, sumó setenta millones de dólares más a las arcas de este buque insignia del cine. En España, la película de Cameron se aupó hasta el puesto segundo de lo más visto en las salas, sólo por detrás de…otra película de Cameron: Avatar 2: El sentido del agua.

Hablar de Titanic es, por tanto, hablar de cantidades desorbitadas y de una fuente de beneficios inagotables. Y esto lo sabe bien Reece P. Thompson.

“¡Día de paga, muchachos!”. Esta frase, que exclamaba Bill Paxton en Titanic al descubrir los restos del transatlántico en el lecho marino, no debe de serle del todo ajena a uno de sus muchos compañeros de reparto: Reece P. Thompson.

El por entonces joven Reece tenía, durante el rodaje de Titanic, cinco años. Puede que el nombre del actor no te sea familiar, entre otras cosas, porque esta fue su primera y última película. Quizá tampoco te ayudemos al decirte cómo se llamaba su personaje en el largometraje: IMDb acredita a Reece como “niño irlandés”.

Apenas tres escenas y una sola frase: ese es todo el bagaje de Reece P. Thompson en el mundo de la interpretación. Sin embargo, su aventura en Hollywood ha sido muy rentable: en una entrevista para Bussiness Insider, Thompson contaba que, hace más de veinticinco años, su agente lo llamó con dos propuestas: un anuncio y una película de gran presupuesto.

Aunque parezca difícil de creer, la más apetecible era la primera: poco trabajo y un sueldo respetable. No obstante, la madre de Reece empujó a su hijo hacia el Titanic. En ella, Thompson sólo pronuncia estas palabras: “¿Qué estás haciendo, mamá?”. Aún así, el actor no ha quedado muy satisfecho con su trabajo, ya que tenía que poner acento irlandés y él había nacido en Estados Unidos. A Cameron no pareció importarle y dio por buena su escena.

Meses después, Reece se alegraría de que su madre hubiese antepuesto Titanic al anuncio: en total, el joven actor ha cobrado unos treinta mil euros en regalías por su aparición en la película. Y ahí no acaba todo. Cada año, la cuenta bancaria de Thompson, que trabaja en el márquetin digital, recibe una cantidad entre los doscientos y los trescientos dólares en derechos. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuánto seguirá cobrando DiCaprio?

