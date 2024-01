'The Good Doctor' termina para siempre: su séptima temporada será la última

Han pasado seis años desde que la ABC se fijara en una serie coreana titulada Buen doctor para sacar adelante uno de los proyectos más exitosos de los últimos tiempos. Hablamos de The Good Doctor, que desarrollaron David Shore y Liz Fredman e inició una emisión en ABC que ha arrasado de forma regular desde entonces. The Good Doctor se centra en el doctor Shaun Murphy, cirujano residente del hospital San José San Bonaventura, cuya profesionalidad está marcada por el hecho de ser autista y tener síndrome de Savant. Algo que, con cierto esfuerzo, no le impedirá desarrollar un gran afecto con el resto del personal.

El drama médico de The Good Doctor, toda una sensación en audiencia, ha durado seis temporadas hasta ahora. Sin embargo, ABC ha decidido junto a los showrunners que la siguiente temporada será lo último que necesite para llevar la historia de Shaun Murphy a un final orgánico. Así que, según Entertainment Weekly, han confirmado que The Good Doctor terminará con su séptima temporada, que ya está rodada y de hecho se estrena muy pronto: el martes 20 de febrero volverá a la parrilla de ABC y se emitirán los últimos episodios de la serie que protagoniza Freddie Highmore como el buen doctor titular.

“The Good Doctor ha sido una oportunidad única en la vida, pero ha llegado el momento de decir adiós”, declara la productora Erin Gunn. “Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que hemos hecho y del mensaje del que hemos tenido el privilegio de formar parte. Estamos deseando dar a nuestros fantásticos fans, al realmente extraordinario Freddie Highmore, al resto de nuestros talentosos actores (y amigos) y al mejor equipo del negocio el final de serie que todos se merecen”.

Highmore, por su parte, también se ha despedido personalmente de la serie: “Interpretar al doctor Shaun Murphy ha sido un inmenso privilegio y una de las experiencias más notables y gratificantes de mi vida. Siempre estaré agradecido a David, Liz y Erin, así como a los talentosos y encantadores actores, guionistas y equipo que han hecho posible esta serie. El cariño es lo que nos ha traído hasta aquí”.

