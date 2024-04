El cementerio de ideas de Tarantino: 'The Movie Critic' y otras películas suyas que ¿nunca? veremos

¿Será porque Quentin Tarantino es sinónimo de creador ambicioso? ¿Por haberse convertido en víctima de su autoexigencia de rodar solamente diez películas y retirarse? ¿O, sencillamente, porque es un disperso y un bocazas? Pues un poco de todo, sospechamos.

El caso es que, bajo la superficie de los largometrajes que Tarantino ha dirigido, existe una filmografía mucho más copiosa... e imaginaria, repleta de títulos que el cineasta anunció en su día pero no ha llegado a rodar jamás.

Ahora resulta que The Movie Critic, la que supuestamente iba a ser su última película, se ha incorporado a esta descorazonadora lista. Mientras Tarantino busca un proyecto que esté a la altura de convertirse en su despedida del cine (un requisito que solo él se impone), peguemos un repaso a todos esos proyectos que hemos perdido por el camino... quizás con la esperanza de que alguno vuelva, como ocurrió con Los odiosos ocho en su momento.

'The Movie Critic'

Brad Pitt como Cliff Booth en 'Érase una vez en Hollywood'

¿De qué hubiese ido? Después de tantas elucubraciones interneteras en torno a The Movie Critic, esta historia sobre el crítico de cine de una revista porno ambientada en los años 70, donde quizás Brad Pitt iba a retomar su papel de Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood, no se hará realidad.

¿Por qué no se rodó? Todo parecía dispuesto para que Tarantino empezara a rodar The Movie Critic este otoño, pero la última hora desde Hollywood es que no sucederá. Según las fuentes consultadas, el director simplemente "ha cambiado de idea". Al parecer, tras haberle pegado una tercera revisión al guion, ha valorado que no tenía el suficiente fuste para cerrar su filmografía, tal y como pretendía.

'Star Trek'

Logo de 'Star Trek' Cinemanía

¿De qué hubiese ido? Poco sabemos sobre la historia que hubiera contado la incursión de Tarantino en el universo Star Trek, aunque lo curioso es que no el guion no era suyo sino ajeno, una anomalía en su carrera. El autor del libreto era Mark L. Smith (El renacido), quien contó, después de que el proyecto se cancelara, que la intención del director era "tener violencia al nivel de Pulp Fiction" dentro de la saga estelar.

¿Por qué no se rodó? Una vez más, la maldición autoimpuesta de las diez películas. Según el propio Smith, "Quentin y yo tuvimos un tira y afloja: él empezó a preocuparse por el número de sus películas. Recuerdo que estábamos hablando y me decía: 'No me hago a la idea de que Star Trek vaya a ser mi última película, lo último que haga jamás. ¿Es así como quiero terminar?".

'The Vega Brothers' / 'Double V Vega'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Como todo tarantinólogo sabe, Vincent Vega (John Travolta en Pulp Fiction) y Vic Vega, alias 'Señor Rubio' (Michael Madsen en Reservoir Dogs), eran hermanos. Esta precuela nos hubiese descrito sus años mozos, con el primero derramando estupidez y el segundo probándonos su psicopatía.

¿Por qué no se rodó? Seguramente estamos ante el proyecto más traído, llevado y mareado de Tarantino. Se pasó años insistiendo en que quería rodarlo, incluso durante las ruedas de prensa para presentar Kill Bill, e incluso barajó la idea de cambiar la premisa usando como protagonistas a otros miembros del clan Vega de los que no hemos oído hablar aún. No obstante, en 2007 admitió que todos los actores se habían puesto "demasiado gordos". "Es poco probable que llegue a rodarla", concluyó.

'40 Lashes Less One'



Quentin Tarantino Cinemanía

¿De qué hubiese ido? Elmore Leonard, el autor favorito de nuestro hombre, escribió esta novela pulp en 1972. La historia, de ambientación western, presentaba a dos condenados a muerte (uno indio, el otro negro) a quienes se les ofrece el indulto si logran asesinar a cinco peligrosos forajidos.

¿Por qué no se rodó? Mientras preparaba Jackie Brown, también basada en una obra de Leonard, el director persuadió a los hermanos Weinstein de que comprasen los derechos de un puñado de novelas del escritor para que él las llevase a la pantalla. Pero, claro, estamos hablando de Tarantino: el escaso entusiasmo con el que fue acogida su película de 1997 le hizo recular. Ojo: Quentin afirma tener escrito el comienzo del guion, y aún piensa rodar 40 Lashes... algún día. O eso dice, claro.

'Casino Royale'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Allá por los 90, cuando Pierce Brosnan era aún el rostro de James Bond, un Tarantino en plena sobredosis de ego se prestó voluntario para adaptar en condiciones la primera aventura de nuestro agente favorito del MI6. Exacto: esa en la que 007 se juega el todo por el todo en una partida de cartas.

¿Por qué no se rodó? Hay varias versiones sobre ello. Primero, Quentin explicó que el proyecto se fue al traste tras el abandono de Brosnan en 2002. Después, el siempre modesto cineasta proclamó que los productores no contaron con él porque "la película habría resultado demasiado buena, y se hubiese cargado el resto de la franquicia". Aún hoy, Tarantino afirma que le robaron su idea para rodar la Casino Royale de 2006, esa en la que Daniel Craig se estrenó en el papel de James Bond. Vista la actitud del genio al respecto, es poco probable que dirija alguna vez un filme de la saga.

'Siete notas en negro'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Como admirador de la serie B italiana que es, Tarantino barajó la idea de remakear este thriller sobrenatural que su querido Lucio Fulci dirigió en 1977. La protagonista, una vidente que descubre un esqueleto oculto en su casa, hubiera sido interpretada por Bridget Fonda, a la que acababa de dirigir en Jackie Brown.

¿Por qué no se rodó? Porque Quentin admira demasiado a Fulci, y a su película, como para adaptar esta sin tenerlas todas consigo. En sus propias (y enmarañadas) palabras: "Ni siquiera tengo los derechos. Y sé que, si alguien los compra antes que yo, yo no podré rodarla. Lo cual daría como resultado un bodrio enorme. Si tiene que ocurrir, ocurrirá". Dado que Tarantino declaró esto hace trece años, asumamos que no pasará nunca.

'El agente de C.I.P.O.L.'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Los más mayores del lugar recordarán esta añeja serie televisiva, en la que Robert Vaughn y David McCallum daban vida a dos agentes de una agencia internacional de espionaje. Tarantino planeó adaptarla al cine con George Clooney dando vida al personaje de Napoleon Solo (Vaughn), y con él mismo haciendo de Ilya Kuryakin (McCallum).

¿Por qué no se rodó? Básicamente, porque Clooney y Tarantino acabaron yéndose de fiesta con Robert Rodriguez para rodar Abierto hasta el amanecer. ¿Salimos ganando o perdiendo con el cambio? Nunca lo sabremos. Mucho tiempo después, finalmente en 2015 llegó Operación U.N.C.L.E., la adaptación del mismo serial realizada por el británico Guy Ritchie, con Henry Cavill y Armie Hammer muy bien vestidos para la ocasión.

'Modesty Blaise'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? En 1966, un Joseph Losey más perdido que un pulpo en un garaje llevó al cine este famoso cómic de espías, protagonizado por Monica Vitti en el papel de la agente titular. Y, allá por finales de los 90, Tarantino se planteó hacer justicia al tebeo dirigiendo él mismo una adaptación. ¿Tendrá eso que ver con el hecho de que, en Pulp Fiction, John Travolta aparezca ojeando un ejemplar del mismo mientras hace aguas mayores?

¿Por qué no se rodó? Seguramente, por una sencilla razón: la pereza. Tarantino contaba ya con los derechos de la obra y con todo un Neil Gaiman para escribir el guion, pero delegó en el último momento en su viejo amigo Scott Spiegel. El cual acabó entregando en 2004 Mi nombre es Modesty: Una aventura de Modesty Blaise, un pequeño bluff directo a dvd.

Una de 'Viernes 13'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? En 2005, la productora New Line trató de revivir el éxito de las franquicias Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street mediante Freddy contra Jason. La película acabó para siempre con otros dos proyectos más interesantes: Freddy Vs. Jason Vs. Ash (añadiendo al protagonista de Posesión infernal al potaje) y una presunta excursión de Tarantino al campamento Crystal Lake.

¿Por qué no se rodó? Porque, contrariamente a lo que informó la prensa en su momento, Tarantino nunca estuvo interesado en rodar la película. "Me encantan las pelis de Viernes 13 y todo eso", explicó por aquel entonces, "pero esa historia es una mentira: quiero dirigir una película de terror, pero no se parecerá en nada a Viernes 13". Sobre la primera parte de la frase... seguimos esperando.

El biopic de Jimi Hendrix



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Según dice él mismo, a Tarantino le encantan todos los géneros cinematográficos, salvo uno: los biopics. No obstante, en 2006 surgió la noticia de que un guión sobre la vida del guitarrista de Seattle había llegado a sus manos, y que estaba tan entusiasmado con su calidad que había aceptado dirigirlo.

¿Por qué no se rodó? La noticia resultaba tan inverosímil que Tarantino no se molestó siquiera en desmentirla. Tras mil dimes y diretes, el filme biográfico sobre Hendrix finalmente acabó escrito y dirigido por John Ridley (12 años de esclavitud), con el músico André 3000 (exmiembro de Outkast) como protagonista.

'Godzilla'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Una vez más, nos encontramos a Quentin rindiendo tributo a sus influencias, en este caso al kaiju eiga (cine japonés de monstruos gigantes). Según sus palabras, esta película hubiese descrito "cómo sería una sociedad gobernada por un puto lagarto verde y gigantesco". Juramos que no nos hemos inventado la cita.

¿Por qué no se rodó? Tarantino declaró sus intenciones de rodar una película de Godzilla en 2007, pero desde entonces no ha vuelto a abrir boca sobre el particular. En la década siguiente llegó el MonsterVerse de Legendary Pictures y ya nadie se acuerda de esto.

'Airport 2005'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Según comentó en 2004, durante la presentación de Kill Bill, Tarantino planeaba realizar un revival de las películas de catástrofes de los 70. Es decir: juntar a todas las estrellas de cine que le permitiera su presupuesto, y exponerlas a una situación de riesgo con derroche de efectos especiales. A juzgar por el título del proyecto, suponemos que la cosa habría ido de aviones estrellándose.

¿Por qué no se rodó? Entre los actores que Tarantino barajaba para Airport 2005 se hallaban Pam Grier (una azafata, tal vez llamada Jackie...), John Travolta (el piloto), Harvey Keitel, Bridget Fonda... Y un Samuel L. Jackson que, dos años más tarde, estrenaría Serpientes en el avión. Hay fans que especulan con que Tarantino prestó a su amigo la idea para el filme.

'Faster, Pussycat! Kill! Kill!'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Lectores, tenemos otro remake entre manos. Esta vez, el del clásico exploitation dirigido en 1965 por Russ Meyer. La historia, protagonizada por un trío de strippers asesinas que raptan a una jovencita, era lo de menos: aquí el morbo estaba en que Quentin contaba con Britney Spears como protagonista...

¿Por qué no se rodó? De todas las excusas tarantinianas para no llevar a cabo sus proyectos, la de Faster, Pussycat! se lleva la palma. Y es que Quentin afirma que le da corte pedirle a las actrices que se desnuden delante de la cámara. "Para hacer una película así, necesitaría chicas muy desvergonzadas, como las del softcore europeo de los 70", comentó. "De esas italianas o alemanas que iban en plan: '¡Empieza a rodar, hijoputa, que allá voy yo!".

'La Sombra'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Este otro proyecto irrealizable de Tarantino tiene como protagonista al héroe del pulp por antonomasia, a quien el mismísimo Orson Welles puso voz en un serial radiofónico. Según supimos en 2010, Quentin aspiró a dirigir el proyecto después de que Sam Raimi lo abandonase.

¿Por qué no se rodó? Poco después de que se propagasen los rumores sobre La Sombra, comenzaron a llegar noticias de otro signo, según las cuales nuestro hombre preparaba un western (perdón, un southern) ambientado en el Sur de EE UU y protagonizado por un esclavo fugitivo. Exacto: estamos hablando de Django desencadenado...

'Kill Bill Vol. 3'



12 películas de Tarantino que ¿nunca? veremos

¿De qué hubiese ido? Como si hiciese falta decirlo... Estamos hablando de la eternamente discutida tercera entrega de las andanzas de La Novia (Uma Thurman), que empuñaría de nuevo su katana para luchar contra la hija vengadora (y ya crecidita) de Vernita Green.

¿Por qué no se rodó? Lo sentimos por todos los fans de la asesina del chándal amarillo (entre los que nos contamos, faltaría más), pero más de una vez Tarantino confesó que la película "probablemente no ocurrirá". Eso sí, no será porque Uma Thurman no ha insistido en dar esperanzas...

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.