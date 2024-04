Tarantino da una mala noticia: no dirigirá 'The Movie Critic'. Ahora busca otro proyecto para despedirse del cine

Hay pocos directores tan obsesionados con tener una filmografía redonda e inmaculada como Quentin Tarantino, algo que evidencia tanto su empeño en despedirse del cine con diez películas exactas (con la idea de seguir escribiendo después para otros medios) como la cantidad de vueltas que le está dando a cuál debería ser esa décima película tan necesariamente especial.

El responsable de Érase una vez en Hollywood se pasó largo tiempo dándole vueltas a una entrega de Star Trek hasta que decidió que tal acontecimiento no podía tener lugar dentro de una franquicia, para a continuación decantarse por The Movie Critic.

Según Deadline, Tarantino acaba de desechar también hacer esta película. Simplemente ha cambiado de opinión, lo ha cancelado todo y ahora está otra vez dándole vueltas a su próximo film, manteniendo la idea de que sea el último.

La noticia es bastante sorprendente porque el desarrollo de The Movie Critic, más allá de todas las especulaciones a las que ha dado pie en todos estos meses de preproducción, estaba avanzado hasta cierto punto: iba a rodarse de un momento a otro en Los Ángeles, y además de tantear rostros como Paul Walter Hauser o Tom Cruise Tarantino había fichado como protagonista a Brad Pitt.

Pitt, naturalmente, ya ha trabajado en el pasado con Tarantino (en Malditos bastardos y Érase una vez en Hollywood, una película tan claramente cinéfila como debía haberlo sido The Movie Critic), y de cara a este proyecto fallido también se había dejado caer que colaborarían otros intérpretes de películas previas del director, estilo Samuel L. Jackson o incluso Bruce Willis (si hubiera algún modo de lidiar con su actual retirada y enfermedad).

El caso es que Tarantino ha decidido dar marcha atrás luego de una severa reescritura que retrasó el rodaje hasta después de la huelga de actores y guionistas del año pasado, al término de la cual trascendió que le había propuesto a Pitt encabezar la película.

The Movie Critic había sido un hervidero de especulaciones antes de esta cancelación, empezando por el mero hecho de quién era ese “movie critic”. Tarantino parecía querer homenajear la profesión de crítico, y lo primero que se rumoreó del proyecto fue que estaría dedicado a Pauline Kael, con la posible presencia de Cate Blanchett. Luego resultó que no: en el pasado Festival de Cannes Tarantino aclaró que se inspiraba en un crítico que existió de verdad, pero que no era ni mucho menos tan conocido como Kael. Entonces describió la película como un Taxi Driver protagonizado por un crítico iracundo en los 70.

Ahora que The Movie Critic está cancelada no hay que perder, sin embargo, la esperanza de que algún día conozcamos la historia. Lo más similar a este gesto tan rupturista es lo que le sucedió a Tarantino hace años con Los odiosos ocho: el director decidió que no haría la película luego de que unos actores filtraran el guion por Internet, pero tras los elogios que tuvo en una representación posterior cambió de idea. Así que el director de Pulp Fiction también podría acabar haciendo The Movie Critic, o al menos explorando la historia por otros medios.

Sea como sea, parece que ahora mismo The Movie Critic no existe ni existirá. La décima (y última, se supone) película de Quentin Tarantino tendrá que ser otra.

