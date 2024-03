La película de Steven Spielberg que adora Tarantino fue un sonoro fracaso de taquilla

En su día le llamaban el Rey Midas de Hollywood, por su capacidad para conectar con el gran público y que sus películas cosecharan una taquilla espléndida. No obstante, y salvo éxitos puntuales como Ready Player One, los últimos años de Steven Spielberg no han sido especialmente lucidos en ese ámbito.

El director no ha perdido el favor de la crítica, pero sí que hace tiempo que el público ha dejado de acudir a ver sus propuestas, y para su audiencia fiel esto ha sido especialmente doloroso en el caso de las dos últimas. West Side Story y Los Fableman, que pese a disputar la carrera por el Oscar se hundieron en las carteleras.

Ambos son casos delicados porque con Los Fableman hablábamos de una autobiografía, y con West Side Story de un espectacular musical que, aunque no hubiera tenido suerte con su recaudación, no tardó en ser redescubierto en Internet.

No importa que Spielberg estuviera volviendo sobre un musical que en su día ya fue llevado al cine con los honores máximos (10 Oscars en 1961 incluyendo Mejor película): el film ha ganado una popularidad ingente desde su discreto estreno en 2021, y uno de sus admiradores más entusiastas ha resultado ser Quentin Tarantino.

El director estuvo invitado recientemente en el podcast de Bret Easton Ellis: reputado novelista que anunció hace unos días que iba a debutar como director con una próxima película de terror. Durante la charla volvió a salir el tema de The Movie Critic, el misterioso film con el que Tarantino pretende retirarse de la dirección (y habría confirmado a Brad Pitt como protagonista), pero lo más interesante fue cuando Spielberg se convirtió en un tema de conversación. Entonces Tarantino se reveló como fan fatal de West Side Story, comparándola con otro film tan unánimemente alabado como Mad Max: Furia en la carretera.

“Adoré West Side Story. La mejor película de 2021, debería haber ganado el Oscar y el tipo que interpretó a Riff debería haber ganado el Oscar. Es la única película que he visto, yo solo, en el cine, dos veces”. Con “el tipo que interpretó a Riff” Tarantino se refería a Mike Faist, a quien dentro de poco le veremos protagonizando Rivales junto a Zendaya. “Estaba más allá del más allá. A la altura de Mad Max: Furia en la carretera”. Ellis replicó entonces que estaba bastante de acuerdo, apuntando que hacía tiempo que le había dejado de gustar el cine de Spielberg: pensaba que su última gran película había sido Munich en 2005.

Ellis acudió a ver West Side Story pensando que Spielberg había “perdido el norte”. Y el musical le hizo gritar “¡ha vuelto!”. Con lo que West Side Story puede confirmar a dos fans tan ilustres en su culto, luego de que en los Oscar de 2022 (pese a estar nominado a 7 estatuillas) lo perdiera todo y la gran triunfadora de la gala fuera CODA: Los sonidos del silencio. ¿Os acordáis? CODA ganó el Oscar a Mejor película. Cosas que pasan.

