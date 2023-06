Taika Waititi la lía con sus declaraciones sobre 'Casablanca'

Por un lado, podría decirse que Taika Waititi es una de las figuras más queridas del cine maintstream. Por otro, que el director de Thor: Love and Thunder tiene una legión de 'antifans' deseosos de verle caer con todo el equipo, muchos de los cuales han hecho hoy su agosto a cuenta de unas declaraciones del neozelandés en el Hollywood Reporter (vía IndieWire).

A punto de presentar su comedia deportiva El peor equipo del mundo, Waititi ha reflexionado sobre lo difícil que es dejar un legado en la historia del cine. "La gente está obsesionada con dejar un legado y que les recuerden. Pero esta es la broma: nadie nos va a recordar. ¿Cómo se llamaba el director de 'Casablanca'? Es una de las mejores películas de todos los tiempos. Nadie sabe cómo se llamaba. ¿Cómo espero yo que me recuerden. ¿A quién le importa?".

El comentario de Waititi no tiene que ver con Michael Curtiz (que así se llamaba el director del clásico con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman), sino con las expectativas del cineasta hacia su propia carrera. "Dediquémonos a vivir y a hacer películas", prosigue. "Serán obsoletas e irrelevantes en 15 o 20 años. Y yo también, y entonces me moriré y otra persona las hará. Toda esta idea de pasarse la vida persiguiendo algo... Es como ¿de verdad necesitamos trabajar tan duro? Seguramente, no".

Por supuesto, decir estas cosas es fácil cuando uno tiene un Oscar en la estantería (por Jojo Rabbit) y ha dirigido blockbusters para Marvel. Aun así, Waititi aclara que se trata de una autocrítica por haber andado con los humos muy subidos. "Creo que es narcisismo, como si me hubiese pasado la vida convencido de que mis ideas eran geniales", señala. "Ahora sé que no lo son"

"Era como en 'El show de Truman", añade Waititi. "Yo pensaba que todo estaba ahí para que yo me divirtiera. Y era como 'Vaya, yo soy yo y todo el mundo trabaja para mí'. Y también que todo el mundo es idiota, cosa que todavía pienso. Soy muy de 'Me muevo entre idiotas: algún día verán que tengo razón'. Quedo como un imbécil al decirlo, pero me ha ayudado a mantenerme en mis trece. En el cine, no te queda otra que tomar decisiones rápidas y con confianza".

"Si le preguntas a un director de cine, el 85 por ciento de las veces te darás cuenta de que no tienen ni idea de lo que estamos haciendo, y solo esperamos que nadie se dé cuenta", concluye. Por lo pronto, vistos los resultados, se diría que entre los planes de Taika Waititi no estaba el de ofender a la cinefilia (al menos a sabiendas).

