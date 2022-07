Taika Waititi quería que Kate Bush sonara en ‘Love and Thunder’, pero ‘Stranger Things’ se le adelantó

Si Thor: Ragnarok homenajeaba a Led Zeppelin, Taika Waititi se ha propuesto que Thor: Love and Thunder haga lo propio con la música de Guns N’Roses. Incluso a mayor escala, puesto que a lo largo de su nueva intervención en el Universo Cinematográfico de Marvel suenan cuatro temazos de la banda de Axl, Slash y compañía. También uno de Enya y otro de ABBA, por lo que a priori la melomanía del director debería haber quedado satisfecha. Sin embargo no ha sido así del todo, como explica ahora para NME. A Waititi le han preguntado por su opinión de Stranger Things 4, y la reacción del cineasta ha sido algo, digamos, hostil.

Al igual que Love and Thunder, Stranger Things 4 se nutre de la nostalgia por los años 80 en cuanto a modas y colorinchis, y en concreto la serie estrella de Netflix ha logrado desatar una sorprendente fiebre por Kate Bush: todo gracias a la importancia en el argumento de su canción Running Up That Hill. Bush ha vuelto a las listas de éxitos, con nuevos fans descubriendo la canción, pero eso no es algo que agrade a Waititi. Cuando le preguntan qué le ha parecido el uso de Running Up That Hill en Stranger Things 4, el director de Love and Thunder replica: “¿Te refieres a cómo arruinaron a Kate Bush?”.

A Waititi le gustan tanto Stranger Things como la música de Bush, y sin embargo… “Adoro esa serie, pero como alguien que se siente realmente dueño de la música de Kate Bush… ¡me molesta mucho! Me he convertido en uno de esos viejos idiotas que están como ‘¡estos chavales nunca han escuchado a Kate Bush, solo han oído una canción en la tele! No conocen a Kate Bush, yo conozco a Kate Bush”. El resentimiento de Waititi viene alimentado, para más señas, porque él pensó inicialmente en que Bush formara parte de la playlist de Love and Thunder. Al parecer alguien le dijo que los Duffer tenían pensado hacer algo similar con Stranger Things, y se vio obligado a dejar de lado la idea.

“Sí, había un montón de canciones de Kate Bush que quería tener ahí. Iba a sonar This Woman’s Work, que sería genial para una escena de Natalie Portman”. Queda la duda de si Bush sonaría en una versión de Love and Thunder con escenas eliminadas, pero Waititi ha congelado esa posibilidad: no es ningún fan de los montajes del director. “He estado pensando en los montajes de directores. He visto muchos. Son un asco. Los montajes del director no son buenos. Los directores necesitan ser controlados a veces y si yo dijera ‘¿quieres ver mi versión del director?, dura cuatro horas y media…’ No es bueno que algo dure cuatro horas y media. Hay que hacer un montón de pausas para tomar el té”.

Así que la versión en cines de Love and Thunder, por muchas escenas que hayan quedado por el camino, es la única que veremos. Waititi es firme, pero ojalá utilice a Bush en una futura película para quitarse la espinita.

