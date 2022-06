Taika Waititi cree que ‘Star Wars’ necesita alejarse de personajes conocidos: “parece una historia muy pequeña”

Durante la Star Wars Celebration, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy entonó algo parecido al mea culpa y afirmó ser consciente de que la saga de los Skywalker había sido muy restrictiva para Star Wars. Lo decía a la luz de lo bien que ha funcionado The Mandalorian y en vísperas a Obi-Wan Kenobi (que no es que esté funcionando exactamente bien), y su actitud parece alinearse con la de uno de los cineastas que más parecen ser capaces de aportar a la franquicia de George Lucas. Este no es otro que Taika Waititi, que interpretó un pequeño papel en The Mandalorian y también dirigió uno de sus episodios.

Waititi es un hombre de confianza para Disney. Tras rodar con grandes aplausos Thor: Ragnarok, el firmante de Jojo Rabbit se reúne con Chris Hemsworth en la inminente Thor: Love and Thunder, a estrenarse este 8 de julio. Desde hace un tiempo, además, ha recibido el encargo de escribir y dirigir una película de Star Wars, que Kennedy dijo que podíamos esperar para finales de 2023. Quizá ocupando la fecha de estreno (22 de diciembre) que en su momento ocupara Rogue Squadron, otro film de la saga que iba a encargarse de dirigir Patty Jenkins antes de que las diferencias creativas paralizaran la producción.

Sea como sea, Waititi tiene claro lo que tiene que hacer con su película, de cuyo argumento no ha trascendido detalle alguno. Entrevistado por Total Film, cree que lo más conveniente para Star Wars es alejarse de personajes conocidos, y abandonar historias de origen estilo Han Solo (o la futura serie de Andor centrada en el guerrero de Diego Luna). “Creo que para que el universo de Star Wars crezca tiene que expandirse”, afirma. “Ya no sirve de nada hacer una película en la que todos digan ‘ah, esos son los planos del Halcón Milenario; ah, esa es la abuela de Chewbacca’”.

“Todo eso es genial, pero me gustaría coger algo nuevo, crear personajes nuevos y simplemente expandir el mundo; de lo contrario parece una historia muy pequeña”. En esta línea se dibujan proyectos en el horizonte de Star Wars como las series The Acolyte y Skeleton Crew (protagonizada por Jude Law), aunque a Waititi aún le queda mucho que hacer. El incansable cineasta ha de compatibilizar el desarrollo de su película de Star Wars con la segunda temporada de Nuestra bandera significa muerte, confirmada hace muy poco, donde vuelve a interpretar a Barbanegra amén de ejercer de productor ejecutivo.

Su film de Star Wars está siendo coescrito por Krysty Wilson-Cairns, guionista de 1917 y Última noche en el Soho. Y, según comentó Waititi hace poco, no está muy avanzado: “Todavía estoy escribiendo, pensando ideas e historias. Me quiero asegurar de que es una película de Star Wars. Podría decir ‘venga, escribamos cualquier cosa, la ambientamos en el espacio y ponemos un Star Wars encima’. Pero no sería una película de Star Wars sin ciertos elementos y tratamiento”, cuenta.

