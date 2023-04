Tráiler de 'El peor equipo del mundo', Taika Waititi recrea la historia real de la selección de fútbol de Samoa

Porque la historia no solo se hace con los vencedores, o porque los relatos de superación siempre pueden llegar a emocionarnos. El hecho es que el neozelandés Taika Waititi ha adaptado en su nuevo trabajo como director la crónica de la selección de fútbol de Samoa Americana en El peor equipo del mundo (Next Goal Wins) que, tras una durísima y no menos histórica derrota en 2001 contra Australia en las eliminatorias para la Copa Mundial, y sus paupérrimos resultados posteriores, con tan solo haber logrado marcar dos goles antes del Mundial de Brasil de 2014, tuvo que solicitar ayuda a la Federación de Futbol de Estados Unidos.

Y esta les respondió enviándoles un entrenador holandés, Thomas Rongen, quien tuvo la misión de intentar transformar a ese patético grupo de fracasados, y que en la película encarna Michael Fassbender, sustituyendo al actor inicialmente previsto, un Armie Hammer acusado de abusos sexuales.

En esta ocasión, el director de Thor: Love and Thunder o Jojo Rabbit adapta Next Goal Wins, un documental dirigido y escrito por Mike Brett y Steve Jamison que le llegó al corazón, y más teniendo en cuenta que se desarrollaba en la Polinesia, para una historia que dará lugar a unas cuantas risas y también probablemente alguna lagrimita. Mientras que tanto Brett como Jamison también están involucrados en el largometraje en calidad de productores.

En el reparto también encontraremos a Elisabeth Moss (de El hombre invisible o la serie El cuento de la criada), Rachel House (Topaz en Thor: Ragnarok), Uli Latukefu (visto en Black Adam y Alien: Covenant) o al mismo Taikiki interpretando a un sacerdote samoano.

El estreno en algunos países, como Francia, Italia, Brasil o México, se anuncia para el 21 de septiembre. En Estado Unidos el 17 de noviembre, pero en nuestros cines 20th Century Studios España todavía no ha confirmado oficialmente la fecha.

