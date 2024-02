Este es el sustituto perfecto de Sylvester Stallone que acaba de encontrar para interpretar a Rambo

Corría el año 1982 cuando Sylvester Stallone se introdujo por primera vez en la piel del soldado John Rambo en una nueva y exitosa franquicia que seguía los pasos de Rocky. Tal sería el éxito de la película Acorralado que veríamos de nuevo al hombre de acción en Rambo: Acorralado - Parte II (1985), Rambo III (1988), John Rambo (2008) y la última en vez en Rambo: Last Blood (2019).

A sus 77 años, Stallone es consciente de que ya va siendo hora de pasar el testigo a un nuevo actor en esta exitosa saga de acción, por lo que ha propuesto un nombre: Ryan Gosling. Y es que, aparentemente, el actor nominado al Oscar a mejor actor de reparto por Barbie es un apasionado de Rambo.

"Nos conocimos en una cena y obviamente somos opuestos. Él es guapo y yo no. Así es como funciona. En serio, ¿puedes imaginarme como Ken? Eso no funcionaría en absoluto", señalaba Stallone de forma hilarante en el programa The Tonight Show.

"Él me comentó que estaba fascinado con Rambo y de pequeño iba vestido a la escuela como él. La gente se asustaba y huía, pero eso no lo detenía. Pensé que eso era muy interesante y que si alguna vez tuviera que pasar el testigo, se lo pasaría a él porque ama al personaje", añadía Stallone.

Si bien, el actor también incide entre risas que a algunas personas no les gustaría que "Rambo fuera demasiado guapo". A pesar de todo, el soldado no tiene previsto regresar próximamente después de que Last Blood tan solo alcanzara 91 millones de dólares en la taquilla internacional, partiendo de 50 millones de presupuesto, y recibiera numerosas críticas negativas, pero Stallone ya tiene alguna que otra idea en mente.

