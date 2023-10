Prime Video traerá de regreso a Sylvester Stallone en su papel como un Rambo con superpoderes

Samaritan, una película de 2022 con Sylvester Stallone como protagonista, podría tener una secuela próximamente, como indica The Hollywood Reporter. El estudio Amazon MGM supuestamente tiene sobre la mesa la intención de traer de vuelta al actor para continuar la historia de acción que estrenó el pasado año en Amazon Prime Video.

Bragi F. Schut es el elegido para escribir el guion de esta segunda parte, por lo que repetirá en esta franquicia, ya que hizo lo mismo en la primera y única entrega hasta la fecha. Stallone, además de aparecer de nuevo como protagonista, también hará otra vez de productor a través de su compañía Balboa Productions. Al parecer, este acuerdo se alcanzó antes de que comenzara la huelga de actores.

Samaritan estuvo dirigida por Julius Avery y contó la historia de un joven (Javon Walton) que es salvado de una paliza por un barrendero (Sylvester Stallone). Este chico comienza a pensar que el viejo hombre que le liberó es un superhéroe que desapareció hace dos décadas después de una batalla contra sus enemigos.

En el caso de que Samaritan 2 salga adelante, se convertirá en la segunda franquicia escrita por Schut, después de Escape Room (2019), que también cuenta con una secuela. El escritor es además responsable del guion de The Last Voyage of the Demeter, un proyecto que necesitó 20 años para llegar a la gran pantalla y que se estrenó el pasado verano.

Se podría decir que a Prime Video no le fue mal con Samaritan. La película se lanzó exclusivamente en la plataforma el 26 de agosto de 2022 en más de 240 países y territorios en todo el mundo. Estuvo en el número uno de los largometrajes más vistos en el servicio de streaming durante tres semanas consecutivas, según datos de Amazon. Con estos datos, no resulta extraño que exista la posibilidad de una secuela para este superhéroe interpretado por Sylvester Stallone.

El 2023 de Sly Stallone

Está siendo un año movido para Stallone, que ha aparecido en varios proyectos de naturalezas muy distintas. En el apartado de series, The Family Stallone llegó como docureality para ilustrar la vida del actor junto a su esposa e hijas. También apareció en Arnold, una miniserie sobre Schwarzenegger, y tendrá su propio documental para Netflix, Sly, a partir del mes de noviembre.

En el apartado de largometrajes, Stallone apareció en Guardianes de la galaxia Vol. 2 interpretando de nuevo a Stakar Ogord. La nota negativa vino de la mano de Los mercenarios 4, que no pudo alcanzar las cifras esperadas en la taquilla internacional y firmó el peor estreno de la saga.

