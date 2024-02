"Perdimos una leyenda": Sylvester Stallone se despide de Carl Weathers

El pasado jueves falleció mientras dormía Carl Weathers. Tenía 76 años, y así finalizaba de bruscamente la carrera de un actor que en los últimos años había recuperado cierto brillo gracias a sus aportaciones a The Mandalorian, pero que sería recordado por siempre como Apollo Creed. Un personaje clave en la saga de Rocky, al aparecer en las cuatro primeras películas protagonizadas por Sylvester Stallone. En las dos primeras fue su rival en el ring, en Rocky III se convirtieron en aliados, y finalmente en Rocky IV el personaje murió.

Aunque aún no terminó el legado de Creed. En la ficción tuvo un hijo, Adonis Creed, que con el rostro de Michael B. Jordan revitalizó la saga y se convirtió en el pupilo del personaje de Stallone. Como no podía ser de otra manera, el intérprete de Rocky Balboa lamenta enormemente el fallecimiento de Weathers, y ha utilizado su cuenta de Instagram para publicar un vídeo de un minuto donde expresa sus condolencias y comparte sus buenos recuerdos con el actor también aparecido en Depredador. “Ayer perdimos a una leyenda. Mi vida cambió para siempre, a mejor, el día que conocí a Carl Weathers”, escribía en el post.

“Hoy es un día increíblemente triste para mí”, comienza el actor de Rocky en el vídeo. “Quiero decir, estoy tan destrozado que ni siquiera puedo expresarlo. Estoy tratando de contenerme porque Carl Weathers fue una parte integral de mi vida, de mi éxito, de todo. Le doy un crédito y un reconocimiento increíbles, porque cuando entró en esa habitación y le vi por primera vez, vi grandeza, y aún así no me di cuenta de lo grande que era”. Stallone, que ha sido apartado de la saga Rocky recientemente por conflictos con los productores (no estuvo en Creed III) atribuye a Weathers la responsabilidad de que la saga despegara.

“Nunca habría podido lograr lo que hicimos con Rocky sin él. Era absolutamente brillante. Su voz, su tamaño, su potencia, su capacidad atlética, pero lo más importante, su corazón, su alma. Es una pérdida horrible”, concluye. “Era mágico y yo fui muy afortunado de formar parte de su vida. Así que, Apollo, sigue golpeando”.

