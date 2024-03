Steven Spielberg no puede ser más fan de 'Dune: Parte Dos': "Es cine de verdad"

“Permítanme empezar diciendo que hay cineastas que son constructores de mundos y sabemos que no es una lista larga, pero sabemos quiénes son”, dijo Steven Spielberg al empezar a grabar el podcast Director’s Cut, que auspicia el Sindicato de Directores y del cual se hace eco Hollywood Reporter. Spielberg había acudido al programa junto a Denis Villeneuve, y antes de nada empezó a repasar qué directores, a su juicio, se las habían apañado para diseñar un universo propio. La lista es muy interesante.

“Empezando por Georges Méliès y, por supuesto, Walt Disney y Stanley Kubrick. George Lucas, George Pal, Ray Harryhausen…”, prosiguió Spielberg, refiriéndose tras Lucas al director de clásicos scifi como La máquina del tiempo y al artista del stop motion. “Federico Fellini construyó sus propios mundos. Tim Burton, obviamente. Wes Anderson. Peter Jackson. James Cameron. Christopher Nolan. Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continúa. Pero no es una lista tan larga, y creo profunda y fervientemente que tú eres uno de sus miembros más recientes”. Esto se lo decía a Villeneuve, claro.

El podcast estuvo dedicado, en efecto, a analizar Dune: Parte Dos. La película con la que Villeneuve ha concluido su lujosa adaptación de Frank Herbert, y que ha sido un gran éxito tanto de crítica como de público (lleva recaudados 579 millones de dólares). A Spielberg, como se podía augurar desde la introducción del podcast, le ha encantado. “Es una verdadera epopeya visual y también está llena de personajes muy definidos. Pero los diálogos son muy escasos si los comparamos con la duración de la película. Es cine de verdad”.

“Las tomas son tan pictóricas, y sin embargo no hay un solo ángulo o montaje que sea pretencioso... has hecho una de las películas de ciencia ficción más brillantes que he visto nunca”, proseguía Spielberg, para a continuación ponerse poético en cuanto a la atmósfera desértica de Arrakis. “Hay tanta necesidad de agua en esta película. A pesar de toda la arena que hay en esta película, en realidad se trata del agua: las aguas sagradas que se anhelan; praderas verdes y el agua azul de la vida. Rodaste el desierto para que pareciera un océano”.

“Los gusanos de arena eran como serpientes marinas y la escena de Paul surfeando el gusano de arena es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. Pero hiciste que el desierto pareciera líquido”. Al director de Encuentros en la tercera fase también le gustó mucho la maquinaria futurista, que notaba más elaborada que en la primera Dune.

“Esas máquinas eran increíbles. Pensé que las máquinas eran increíbles en la primera Dune, y no sé qué hiciste, pero hiciste algo para que tuvieran más detalles. Warner pagó por más píxeles, ¿es así? Es bueno tener más píxeles en nuestro negocio”. Durante el podcast Villeneuve no hizo mucho más que recibir alegremente estos elogios, aunque en un momento sí dijo algo curioso con respecto al rodaje.

Y es que, mientras grababan Dune: Parte Dos, el canadiense notó que había un miembro del reparto muy atento a las decisiones que tomaba, incluso aunque no estuviera en escena. “Hay alguien que pasó mucho tiempo detrás de la cámara escuchando: Zendaya. Es muy inteligente. No me sorprendería si un día nos enteramos de que ella quiere dirigir”.

