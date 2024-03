El clásico de Spielberg que ha inspirado una de las escenas más icónicas de 'Dune: Parte Dos'

La escena de Janet Leigh en la ducha de Psicosis o la no menos mítica con Jack Nicholson en El resplandor asomando la cabeza por la puerta del baño, que ha roto a hachazos, en el que se ha encerrado su esposa. Escenas icónicas de películas de terror que no solo han sido capaces de generar pesadillas a varias generaciones de espectadores sino que también han inspirado a muchos cineastas. Y no menos magistral es Tiburón de Spielberg, provocando que muchos playeros se lo pensara dos veces antes de meterse en el agua.

No sabemos si este también fue el caso del cineasta canadiense Denis Villeneuve, pero en lo que no ha tenido reparos en revelar es que se inspiró en el emblemático filme del autor de E.T. para rodar uno de los grandes momentos de Dune: Parte Dos. Concretamente, cuando Paul Atreides (Timothée Chalamet) camina preparándose para intentar cabalgar encima de uno de los gigantescos y amenazadores gusanos de arena de Arrakis. "Para ser honesto, hay algo aquí inspirado por Tiburón, la idea de lo que no se puede ver es más aterrador. Saber que hay algo debajo que puede aparecer pronto es una lección que aprendí hace tiempo de Spielberg".

Así lo ha explicado Villeneuve en una entrevista para Vanity Fair y que se puede escuchar alrededor del minuto 9 y 20 segundos, y además ilustrado con imágenes de ambas películas.

No es la primera ocasión en la que el director canadiense expresa públicamente su admiración por Spielberg. En los premios del Sindicato de Directores de 2022 (DGA Awards), también realizó un sentido discurso ensalzándolo, y además ya ha asegurado en anteriores ocasiones que Encuentros en la tercera fase es una de sus películas preferidas. Otra de las obras maestras de Spielberg y con una temática, la de encuentros con extraterrestres, que Villeneuve abordó, pero con una historia y estilo muy distinto, en la también aclamada La llegada de 2016.

En cuanto a Dune: parte Dos, recordar que está funcionando muy bien en taquilla. Ya lleva acumulados más de 500 millones de dólares en cines a nivel global y es, de momento, la película más taquillera de este 2024.

Y, ¿quién sabe? tal vez las estupendas valoraciones que está recibiendo le convierten en el principal candidato a hacerse con el Oscar a la mejor dirección de la próxima edición, pues la primera entrega, de 2019, ya se hizo con seis estatuillas en las denominadas "categorías técnicas", las de fotografía, montaje, sonido, efectos visuales y dirección artística. Por ello, otorgarle el dorado galardón sería el colofón a su arriesgada, ambiciosa y exitosa apuesta de adaptar la magna obra de Frank Herbert.

