En su traslado de las novelas policíacas al cine noir clásico y su renacimiento actual, los whodunit llevan desde los años 20 ofreciéndonos figuras detectivescas de toda índole. Se trata de un subgénero del thriller en el que se ha ahondado hasta la extenuación y en el que resulta muy difícil innovar, pero que cuenta con el talento del cine español para darle una vuelta.

Más allá del whodunit popularizado por personajes como Sherlock Holmes, literatas como Agatha Christie o realizadores como Hitchcock, el cineasta Aritz Moreno plantea cambiarnos esta concepción tradicional del whodunit con su nuevo filme, Moscas. El actor Ernesto Alterio se introduce en un papel muy diferente a los que nos tiene acostumbrados en sus más de tres décadas de carrera, recuperando paralelamente el acento de su tierra de origen.

Ambientada en la ciudad de Buenos Aires, Moscas retrata la historia del presidente de una importante compañía argentina, interpretado por Alterio, cuya influencia en el sector de la construcción y en la política resulta fundamental para el país latinoamericano. Algo que ha provocado que se convierta en objeto de todas las envidias. Esto hará que el ejecutivo se encuentre en verdaderos problemas cuando a plena luz del día pincha una rueda y encuentra el cadáver desfigurado de un hombre atado al maletero de su coche.

A partir de entonces, el filme explota en un turbulento y a contrarreloj viaje en el que el protagonista tendrá que hacer frente a esta compleja situación. Todo esto mientras revive flashbacks en la construcción de un listado de posibles personas que podrían estar detrás del asesinato y buscan involucrarle para que descienda al fango.

Haciendo uso del mejor humor negro y las tramas más disparatadas e impactantes posibles, como ya nos ofreció con su ópera prima Ventajas de viajar en tren, Aritz Moreno plasma un thriller mayúsculo a través de escenas que incitan al infarto y hacen saltar al espectador de la butaca.

"Si os reís en la película es porque estáis enfermos, porque os reís de cosas que no deberíais. Siempre voy a elegir hacer algo divertido. Lo que no significa que la película no pueda seguir siendo seria", señalaba un hilarante Moreno en rueda de prensa en la presentación de Moscas en Sitges, evidenciando a la perfección las bases sobre las que ha construido los cimientos de su propia filmografía.

Su manera de jugar con el espacio cinematográfico, entre lo que vemos en pantalla y lo que realmente queda fuera de plano, así como la presentación de numerosos personajes que dan pie a tramas interrelacionadas han hecho que muchos lleguen a comparar acertadamente a Moreno con cineastas de la talla de Wes Anderson, sin dejar de lado en todo momento su personalísima marca.

De esta forma, Moscas supone la adaptación de la novela Que de lejos parecen las moscas, de Kike Ferrari, un conductor de Metro argentino que escribe novelas negras en su tiempo libre. La película sigue la misma fórmula que hizo que Ventajas de viajar en tren fuera un verdadero éxito. Con su ópera prima, Moreno partía del texto original homónimo escrito por Antonio Orejudo para deconstruir su historia en un rompecabezas con el que invita a los espectadores a juntar cada pieza. Un juego con el público que se ha transformado en la impronta de estos adrenalínicos thrillers humorísticos, que han hecho que Moreno se convierta en un interesantísimo realizador al que seguir la pista.

Si hablamos de Sitges, hablamos de pasión por el mejor de cine, donde a veces tienen cabida películas de difícil catalogación como Moscas. De hecho, en los últimos años, las moscas se han convertido en los animales más celebrados y reconocibles del certamen de cine fantástico y de terror catalán, con perdón del King Kong oficial de Sitges, después de que Mandíbulas, de Quentin Dupieux, se convirtiera en un verdadero fenómeno a través de su mosca gigante protagonista.

Ahora, como ya hiciera Dupieux en Sitges, Moreno aúna la comedia más absurda a través de las moscas para llegar a un público entregado. Un filme que por sus características podría convertirse en un verdadero éxito comercial, permitiendo a su director continuar ahondando en otras historias tan deliciosas como esta, donde sufrimos y reímos a partes iguales.

