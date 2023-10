Todo lo que sabemos sobre el thriller 'Moscas' de Aritz Moreno': tráiler, sinopsis, reparto y fecha de estreno

¿Eres de los que viste Ventajas de viajar en tren, la nada fácil adaptación de la novela de Antonio Orejudo, y quedaste gratamente sorprendido? Pues estás de enhorabuena. Su director, Aritz Moreno, tiene nueva película, se trata de nuevo un thriller y se titula Moscas. En esta ocasión el cineasta donostiarra ha recurrido a otra novela, también superventas, obra del escritor argentino Kike Ferrari.

Y si no te gustó esa su primera película o no la viste, tampoco pasa nada. Tal vez te suenen las series La chica invisible de Disney+ o Zorras de Atresplayer para las que Aritz Moreno dirigió varios episodios. Y si tampoco, siempre hay tiempo para sumar adictos a su causa y la nueva propuesta candidata a sorprenderte es este segundo largometraje en el que no se escatiman los elementos con los que, parece, le encanta trabajar: tensión psicológica, personajes extravagantes, giros inesperados, intriga y sexo. Y vamos a por más cosas.

'Moscas' - Sinopsis

El guion de la novela Que de lejos parecen moscas de Kike Ferrari ha sido adaptado por el español Javier Gullón, coautor también del guion de Enemigos de Denis Villeneuve o Una historia de venganza con Arnold Schwarzenegger.

En cuanto a la sinopsis oficial recoge que cuenta la historia de Machi, un hombre de negocios que abusa de su poder y posición, pero que de repente se encuentra en una situación límite: a plena luz del día, pincha una rueda y encuentra el cadáver desfigurado de un hombre atado al maletero de su coche. A partir de ahí, se desencadena una carrera desesperada para deshacerse del cadáver y averiguar quién está detrás de todo esto.

'Moscas' - tráiler

Con lo del protagonista paseándose con un cadáver en el coche y las moscas pululando por allí podría recordarnos a Quiero la cabeza de Alfredo García de 1974, una de las obras maestras del maestro (valga la redundancia) Sam Peckinpah. Pero, claro, aquí la atmósfera, los personajes, las circunstancias, la historia, el tono (más oscuro, en cuanto a fotografía) son muy distintos.

En cualquier caso, sea con Peckinpah en la cabeza o no, nada mejor que echarle un primer vistazo a cómo puede haber quedado la adaptación gracias al tráiler difundido.

'Moscas' - Reparto

Asumiendo el rol principal del oscuro empresario en apuros, Luis Machi, tendremos a un Ernesto Alterio, que repite con Aritz Moreno después de Ventajas de viajar en tren.

Además, el reparto incluye a Claudio Rissi (de La novia del desierto o la serie El marginal), Mara Bestelli (con Puan de próximo estreno, mejor guion y premio exaequo al mejor actor, Marcelo Subiotto, en San Sebastián), Tomás Pozzi (Los Rodríguez y el más allá) y Gabriel Fernández (un veterano actor argentino-español curtido en numerosas series).

'Moscas' - estreno

Es una coproducción entre España y Argentina del servicio de streaming ViX y la compañía Morena Films, y ha sido rodada íntegramente en Buenos Aires.

El estreno mundial tendrá lugar en el Festival de Sitges, con proyecciones el sábado 6 y domingo 7 de octubre. Y aunque todavía no hay fecha de estreno en España, es muy posible que empiece a atraer la atención de los distribuidores, también a nivel internacional, tras su paso por el certamen catalán dedicado al cine de terror y fantasía.

