'Una cenicienta moderna 2': 15 años de la princesa que Selena Gomez siempre mereció ser

Sería un buen caso de estudio el descubrir por qué nos gusta tanto la historia de Cenicienta. Incluso sin ser nuestra princesa Disney favorita, versión que hacen de la historia, versión que vamos a ver. No nos escondemos, fuimos al cine a ver a Lily James meterse en el papel de la chica de los zapatos de cristal e incluso vimos la versión musical que Camila Cabello y Nicholas Galitzine hicieron para Prime Video.

Sin embargo, todavía seguimos a la espera de una adaptación de la historia que nos guste tanto como la que nos brindó Selena Gomez hace 15 años con Una cenicienta moderna 2. Hemos dicho que no nos esconderíamos: sabemos lo que es, y puede que sea nuestra nostalgia centennial hablando, pero cualquier ocasión nos parece excusa suficiente para reivindicar este nuevo clásico y a sus protagonistas.

Un éxito en plena sequía

Eran principios de los 2000 y Hilary Duff reinaba en el mundo adolescente. La joven de 17 años llevaba desde 2001 entreteniéndonos con sus desastres de instituto con la serie Lizzie McGuire. En 2003, su canción What Dreams Are Made Of para la película Lizzie Superstar era conocida por todo aquel que tuviese algún tipo de cultura pop y ella sola había hecho del sueño de toda adolescente ir a Roma a ver el Coliseo. Sin embargo, un año después, la serie que la dio a conocer finalizó.

Cinco meses más tarde, tras decir adiós en febrero a aquel dibujo 2D que la acompañaba siempre con sus pensamientos intrusivos, la actriz inició, seguramente sin saberlo, la que se convertiría en una de las sagas asociadas a Disney Channel menos llamativas y no tan exitosas, pero sí de las más longevas (no fue hasta dos años más tarde, en 2006, cuando el canal descubrió el éxito absoluto con el estreno de la primera película de High School Musical).

En 2004, junto al por entonces también crush adolescente Chad Michael Murray, Duff estrenó Una cenicienta moderna, un retelling de la princesa sobre una joven maltratada por su madrastra (Jennifer Coolidge) que conectaba con el chico popular del instituto por email y gracias a su teléfono con tapa, el mismo dispositivo de última generación que, en el baile de máscaras del colegio en el que él no la reconocía, se le caía a la protagonista cual zapato de cristal en su huída a media noche.

Lo tenía todo para convertirse en un éxito entre jóvenes, y así fue. Sin embargo, a pesar de ser la película que lo inició todo, y aunque nos dejase para la posteridad aquella mítica "esperarte es como esperar que llueva en plena sequía: inútil y decepcionante", fueron Selena Gomez y Drew Seeley los que, cuatro años más tarde, consiguieron consolidar la franquicia y mantenerla en la mente de los millennials y los gen Z con una muy a la altura segunda entrega.

Un nuevo clásico

Tras el reinado de Hilary Duff llegó el de la nueva generación de chicas Disney liderado por Miley Cyrus, Selena Gomez y Demi Lovato. Quedaba un mes para que se estrenase en cines la tercera y última película de High School Musical cuando, el 16 de septiembre de 2008, en Estados Unidos, Warner Bros. estrenó la segunda entrega directamente en vídeo de la que se convertiría en la saga de retellings sobre Cenicienta.

Hacía tan solo un año que habíamos conocido a Selena Gomez en su papel de Álex en Los magos de Waverly Place, pero eso ya fue suficiente para atraer a los espectadores adolescentes a esta nueva versión de la historia que, esta vez, giraba entorno a Mary Santiago (Gomez), una estudiante de instituto con una madrastra terrible (Jane Lynch) y con el sueño de ser bailarina que se enamoraba del cantante y también alumno de su misma escuela Joey (Seeley).

En esta versión volvía a darse un baile de máscaras en el que los protagonistas compartían un tango que, para qué engañarse, se ha convertido en historia cinematográfica millennial. Al llegar las 12, él le revelaba su identidad a ella y ella huía, esta vez, dejando atrás su Ipod. Una historia en la que el romance es el protagonista, pero también las ambiciones de una chica que, sin poder permitírselo, soñaba con un futuro profesional que acababa consiguiendo por méritos propios.

Los temazos de Drew Seeley

Cuando Warner estrenó la película, entre serie y serie y mil anuncios más, el canal de Disney mostraba videoclips musicales para hacer el corte publicitario más ameno. En 2008, muchos conocimos a Taylor Swift gracias a ello y su Love Story y, acompañándola, nos hartamos de ver el videoclip que Gomez sacó de la canción Tell Me Something I Don't Know para la película. Sin embargo, los temas que realmente calaron en los fans fueron dos de los compuestos por Drew Seeley.

Si bien la película le debe la atracción inicial a una Selena Gomez que, a día de hoy, ha acumulado éxitos tanto televisivos como musicales, su perduración en la mente colectiva millennial se la debe sobre todo a las canciones compuestas por el actor y cantante quien, hace cinco años, celebró en Instagram el 10º aniversario de la película afirmando que este es el trabajo "por el que es más reconocido".

Tratándose de una historia de amor entre una bailarina y una estrella del pop, los números musicales no podían defraudar, y Seeley se encargó de ello con dos de los temas que más recuerdan los fans: New Classic, la canción de la actuación final tras la épica pelea de baile en el escenario, y Just That Girl, que puso banda sonora a aquel baile con espejos que todos hemos pensado en aprendernos en algún momento.

Con una fórmula rescatada, renovada e incluso más Disney que la primera (con esas actuaciones musicales incluidas), Una cenincienta moderna 2 consiguió lo que todos los ejecutivos de Warner debían estar esperando: que fuese un éxito entre los fans de la recientemente admirada actriz y todos los espectadores de Disney Channel.

Las otras Cenicientas

A ella le han seguido hasta cuatro versiones más del cuento original, siempre con una de las actrices del momento para dar vida a la nueva hijastra criada entre malvadas hermanas. En 2011, en pleno apogeo de Pequeñas mentirosas, Lucy Hale volvió a encarnar a esta princesa versión moderna en la que la protagonista soñaba con ser cantante.

En 2016, cuando en Disney Channel reinaban los hijos de los villanos con la película Los descendientes, una de sus protagonistas, Sofia Carson, fue la nueva Cenicienta en la cuarta entrega de la saga, otra vez con el sueño de ser cantante y con un falso musical de Cenicienta como excusa para ver sus sueños hechos realidad.

La versión navideña del cuento de princesas llegó en 2019 con Laura Marano como protagonista, a la cual conocíamos por su papel de Ally en Austin y Ally, y, finalmente, la última en ponerse en sus zapatos de cristal fue Bailee Madison en 2021, en una versión mucho más country de la historia con vaqueros y caballos de por medio. ¿Nos hartaremos algún día de las Cenicientas?

