Las 25 películas imprescindibles para entender a la generación Z

Cada generación tiene su propia lista de películas a la que acuden una y otra vez, esos filmes que se han convertido en un lugar feliz, seguramente, porque están asociados a esa época entre la infancia y la adolescencia en la que las películas, simplemente, se disfrutan de otra manera.

A la generación Z -aquellos que, según la página de Google que se consulte, nacieron entre el 1995 y el 2010 o el 1997 y el 2012, aproximadamente- le ha tocado crecer con muchas sagas de fantasía, alguna que otra película que causó algún que otro trauma, varios musicales y muchas historias de amor que también fueron parte de la adolescencia de los millennials.

Como siempre, la lista podría haber sido interminable, por lo que aquí va una selección de las películas que marcaron una época para la generación Z -más alguna que otra quizá no tan conocida, pero claro reflejo de la visión del mundo de esta nueva generación-.

Chicas malas (2004)

La razón por la que todo el mundo sabe que los miércoles vestimos de rosa y que Halloween es solo una excusa para ir provocativas. Con esta película, Lindsay Lohan (quién también nos regaló Herbie: A tope y la mítica Tú a Londres y yo a California) nos enseñó las clases sociales que existen en el instituto y, por su parte, Rachel McAdams, la desagradable Regina, nos sorprendió a todos cuando, de mayores, descubrimos que era la misma actriz que da vida a la protagonista de El diario de Noa.

Un puente hacia Terabithia (2007)

También conocida como "el trauma de toda una generación", fuimos a ver la película esperando un cuento de fantasía sobre unos niños que se imaginan que existe un lugar mágico en el bosque y, en su lugar, nos encontramos con unos enanísimos John Hutcherson y Anna Sophia Robb viviendo una de las peores experiencias que pueden tener unos niños de su edad.

Piratas del Caribe (2003-2017)

Si la anterior era el trauma de una generación, esta bien podría ser considerada "el despertar de la bisexualidad de los centennials". Hay quien se enamoró de Elizabeth Swann (Kiera Knightley), hay quien de Will Turner (Orlando Bloom), hay quien de los dos, e incluso el comodoro (Jack Davenport) o Jack Sparrow (Johnny Depp) tuvieron también sus seguidores. Después llegó la tripulación de Davy Jones (Bill Nighy) y, admitámoslo, también traumatizó a más de uno.

El diario de Noa (2004)

Todavía recordamos aquel beso bajo la lluvia. La primera gran historia de amor que conocimos y que nos partió el corazón (con perdón de Un paseo para recordar). Un anciano que le leía a su compañera en la residencia la historia de amor de dos jóvenes de clases sociales distintas fue suficiente para hacernos soñar con un amor tan profundo como el de Noa y Allie. Además, con ella descubrimos a Ryan Gosling, pues fue mucho más tarde cuando nos enteramos de que, de pequeño, salió en Disney Channel.

Harry Potter (2001-2011)

La saga con la que los nacidos antes de los 2000 crecieron y que consiguió perdurar en el resto de la generación Z. No existe centennial que disfrutase de las películas de Harry Potter que no tenga claro de qué casa de Hogwarts es. Por mucho que pase el tiempo, las películas que hicieron que toda una generación soñase con la magia y las criaturas mitológicas nunca pasarán de moda (y siempre son una buena opción de maratón para la época de otoño-invierno).

Crepúsculo (2008)

Más allá de la magia, si hubo otra cosa que marcó por completo la adolescencia de los primeros nacidos de la generación Z, fueron las historias sobrenaturales. Las series estaban plagadas de ellas (recordemos Crónicas vampíricas o Teen Wolf) y, en 2008, llegaron al cine con la saga de Crepúsculo. Una fórmula como la suya, basada en un triángulo amoroso entre una humana, un vampiro y un hombre lobo (y con unos desconocidos Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner) no podía fallar.

Las crónicas de Narnia (2005-2010)

Todo comenzó con el león, la bruja y el armario y terminó con un final que no acabó de gustar a sus fans. Sin embargo, la primera de esta saga de películas (e incluso la segunda, pues ahí conocimos a Ben Barnes) entusiasmó a los niños con el descubrimiento de un reino helado más allá del fondo del armario en el que los animales hablaban y cuatro hermanos humanos eran la única esperanza para restablecer la paz.

High School Musical (2006-2008)

La infancia de esta nueva generación no habría sido lo mismo sin Disney Channel, por lo que no podíamos no incluir la trilogía de High School Musical, con la que conocimos a Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale (en este saco metemos también Camp Rock y, aunque no de esta generación, la inolvidable Grease). Su influencia ha seguido vigente y, hace poco, finalizaba la serie inspirada en las películas, High School Musical. El Musical: La serie, de la que salió otro gran referente del pop actual: Olivia Rodrigo.

Una cenicienta moderna (2004-2019)

Más allá de las películas de HSM y derivadas de series como Hannah Montana o Los magos de Waverly Place, otra de las sagas más queridas de Disney Channel es la de Una cenicienta moderna. Primero llegó Hilary Duff con aquel "esperarte es como esperar que llueva en plena sequía: inútil y decepcionante", la siguió Selena Gomez con la historia de una bailarina y un famoso cantante y, más tarde, Lucy Hale, Sofia Carson y Laura Marano se unieron para dar vida a sus versiones de la princesa.

Charlie y la fábrica de cholocate (2005)

Otro de los grandes descubrimientos que vivimos en nuestra infancia: el hecho de que Jack Sparrow y Willy Wonka eran la misma persona. La versión de Tim Burton del relato de Roald Dahl con el pequeño Freddie Highmore y las míticas canciones de los Oompa Loompas que parecían disfrutar de las desgracias de los niños se ha convertido en otro clásico para los centennials. Esperamos ansiosos la versión de Timothée Chalamet como el joven Wonka este diciembre.

Fast & Furious (2001-...)

Son muchas las sagas de acción que podríamos haber escogido: John Wick, Underworld, Resident Evil, Transporter... Pero, si teníamos que quedarnos con una, esa iba a ser Fast & Furious. Otro de esos títulos con los que hemos crecido (y seguimos haciéndolo) y por el que han pasado actores como Dwayne Johnsson, Gal Gadot, Brie Larson, Jason Statham, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, John Cena o Charlize Theron para unirse a las aventuras que iniciarion Vin Diesel y Paul Walker.

Los juegos del hambre (2012-2015)

Hubo una época en la que se pusieron de moda las distopías entre los adolescentes. Basada en las novelas de Suzanne Collins, Los juegos del hambre nos mostró un futuro en el que se celebraba una matanza televisada como recordatorio del poder del Capitolio ante los Distritos. A esta le siguieron otras sagas como El corredor del laberinto o Divergente, pero ninguna del éxito de la protagonizada por Jennifer Lawrence, que ya cuenta con una precuela: Balada de pájaros cantores y serpientes.

Orgullo y prejuicio (2005)

Para la generación Z y los millenials, la mano del señor Darcy tras ayudar a Elizabeth a subirse al carruaje ya ha pasado a la historia del cine. Igual que su declaración de amor, al alba entre la niebla. Dirigida por Joe Wright, la adaptación de la novela de Jane Austen protagonizada por Kiera Knightley y Matthew Macfadyen es de esas películas que nunca nos cansaremos de ver.

Mujercitas (2019)

Mucho antes de Barbie, Greta Gerwig nos regaló esta adaptación de las novelas de Louisa May Alcott protagonizada por Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson y Timothée Chalamet. Una visión feminista de la historia de Mujercitas que nos enseñó a luchar por nuestros ideales y nos demostró que nuestros sueños siempre serán importantes, sean cuales sean.

Shrek (2002)

Otras candidatas de películas de animación para entrar en esta lista eran Spirit y El viaje de Chihiro pero, si hay un filme que represente el humor de esta generación, ese es Shrek. Entre tantas películas bonitas de Disney, apareció esta monstruosidad de Dreamworks de la que, a lo largo de los años, cada vez que la veíamos, descubríamos nuevas bromas que no habíamos entendido. Una película realmente hecha para adultos que aprendimos a valorar mucho más tarde.

Tres metros sobre el cielo (2010-2012)

En esta lista en la que rebosan las historias de amor, no podía faltar aquella que representó el mayor de los clichés adolescente: el del chico malo. Si bien es cierto que no ha acabado de envejecer bien (¿de verdad lo mejor que le puede pasar a una chica es que la llamen "fea"?), siempre le tendremos cariño al macarra de Mario Casas. Y parece que los más jóvenes coinciden: no por nada otra película reciente y del estilo como Culpa Mía se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Prime Video.

Mamma Mia! (2008-2018)

Puede que ABBA sea de la generación de los boomers, pero sus canciones revivieron para los centennials con las dos películas de Mamma Mia!. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård y Amanda Seyfried protagonizaron esta película de enredos al son de los éxitos del grupo sueco y nos dejaron el que, poco a poco, se va convirtiendo en un clásico entre los musicales de Hollywood. Diez años más tarde, nos dieron la precuela con Lily James como una joven Donna.

El señor de los anillos (2001-2003)

"We're taking the hobbits to Isengard!". Una de esas sagas imprescindibles compartida entre generaciones pero que marcaron la infancia de la generación Z, para la que esta trilogía se convirtió en una introducción a las películas de fantasía. Aunque tardamos años en acabar de comprender todas la tramas y motivaciones de los personajes, crecimos viéndolas una y otra vez.

Dando la nota (2012-2017)

Parecía que sería otra de esas comedias tontas, pero con sus cantos a capela, remixes y la canción del vaso se convirtió en todo un éxito entre los adolescentes. Desde la pelea de bandas a la actuación final, no hay quien no se sepa todas las versiones que, en 2012, Dando la nota hizo de los éxitos pop del momento como Just The Way You Are de Bruno Mars, Give Me Everything de Pitbull, Price Tag de Jessie J o S&M de Rihanna. Además, con ella descubrimos a Anna Kendrick.

Los superhéroes de Marvel

No osamos atribuirle a los centennials las películas de superhéroes pero, al igual que pasó con Harry Potter, lo cierto es que esta generación creció yendo al cine a ver cada nueva película de Marvel hasta llegar a la adolescencia y edad adulta con Los Vengadores: Endgame. Desde las películas originales de Spider-Man y Los cuatro fantásticos, pasando por Iron Man, hasta la nueva versión del hombre araña con Tom Holland, fue una buena época para ser niño.

Las ventajas de ser un marginado (2012)

Tras dejar atrás sus días como Hermione, Emma Watson nos sorprendió junto a Logan Lerman, Ezra Miller y Mae Whitman con esta película basada en la novela de Stephen Chbosky. Una película sobre la amistad, la familia, las primeras citas y experiencias sexuales y las drogas que contó con numerosas nominaciones el año de su estreno y con el galardón a Mejor ópera prima (Stephen Chbosky) en los Independent Spirit Awards.

Al filo de los diecisiete (2016)

Puede que no sea de las más conocidas pero, si hablamos de películas para comprender a la generación Z, Al filo de los diecisiete es de obligado visionado (aprovechamos, también, para recomendar The Duff). Con una típica trama de "mejor amiga sale con el hermano", y con Hailee Steinfield y Haley Lu Richardson como protagonistas, esta comedia ahonda en ese sentimiento universal de creer que a los diecisiete se va a acabar el mundo... aunque nunca nada acaba siendo tan grave.

Los descendientes (2015-2019)

La nueva era de Disney Channel trajo consigo otra saga que, aunque los más mayores es posible que no hayan visto, marcó la adolescencia de una parte de la generación. Tras tantas historias de princesas, Los descendientes cuenta el otro lado de la historia: el de los villanos y, más concretamente, la vida de sus hijos, encarnados por Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce y Booboo Stewart.

Con amor, Simon (2018)

Basada en la novela de Becky Albertalli y de los productores de Bajo la misma estrella (otra película que podría haber entrado en esta lista), Con amor, Simon hablaba sobre la dificultad de salir del armario cuando tienes 16 años y vas al instituto, de lo bonito que es encontrar a alguien con quien compartir tu secreto y conseguir reunir las fuerzas suficientes para enfrentarte a ese miedo y contarle al mundo quién eres.

A todos los chicos de los que me enamoré (2018-2021)

A los más veteranos centennials esta saga basada en los libros de Jenny Han les pilló tarde pero, para los nacidos un poco antes del 2010, este será uno de aquellos clásicos que todo el mundo vio en su adolescencia. En una nueva era en la que Netflix es la productora de las películas de éxito entre jóvenes (a esta deberíamos sumarle la saga de Mi primer beso), A todos los chicos de los que me enamoré llegó para convertirse en la nueva y entrañable comedia romántica para teenagers.

