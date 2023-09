La IA lee 'Harry Potter': ha recreado la voz de Stephen Fry sin permiso a partir de sus audiolibros

La actual huelga doble de Hollywood, entre el Sindicato de Actores y el de Guionistas, se fundamenta en obtener mejores condiciones de trabajo y un nuevo acuerdo con respecto a los residuales: esos ingresos extra que los creadores se llevan cuando su obra se exporta a otros mercados, y que en el actual marco del streaming están totalmente desregulados. Pero entre sus demandas también destaca una normativa sobre el uso de la Inteligencia Artificial. Es un tema muy caliente en Hollywood, más por lo que puede suponer que por lo que supone ahora.

Guionistas e intérpretes son conscientes de que la IA puede ser capaz de escribir historias y de recrear imágenes, y a los productores agrupados bajo la AMPTP no es un escenario que les desagrade. De hecho, las grandes majors de Hollywood están actualmente invirtiendo en la IA y en contratar especialistas en manejarla, mientras se niegan a negociar con los sindicatos. Todo se levanta sobre futuribles, pero Stephen Fry acaba de experimentar en sus propias carnes la amenaza que puede suponer esta tecnología. El reputado intérprete británico ha hablado sobre ello en el reciente Festival CogX de Londres, según recoge Deadline.

A Fry le hemos visto en películas como V de Vendetta, Gosford Park o Guía del autoestopista galáctico. En el Reino Unido también se aprecia su trabajo de locutar los audiolibros de la saga Harry Potter, y precisamente esta ha sido la materia prima con la que ha trabajado una IA que ha alterado bastante a Fry. El actor ha detallado su descubrimiento de que una IA replicó sin permiso su voz para narrar un documental histórico, recurriendo a la grabación de Harry Potter.

“No dije ni una sola palabra: era una máquina. Y sí, me impactó. Utilizaron la grabación de mi lectura de los siete volúmenes de Harry Potter, y a partir de ese conjunto de datos se creó una IA de mi voz e hizo esa nueva narración”. No es la primera vez que sabemos de IAs que replican voces: de cara a la última aparición del Mark Hamill rejuvenecido en El libro de Boba Fett, los responsables de Star Wars no necesitaron recurrir al actor de Luke Skywalker para interpretarlo. Se limitaron a recrear su voz artificialmente, en un formato algo primitivo pues causó bastante agitación en la audiencia.

El sistema empleado con Fry es bastante mejor. “Lo que he escuchado no es un mash up, es una voz artificial flexible, donde las palabras se modulan para ajustarse al significado de cada frase”, detalla el actor. “Así que podría hacerme leer cualquier cosa, desde una intervención para el parlamento hasta porno duro, todo ello sin mi conocimiento. Lo que acaban de oír se hizo sin mi permiso. Así que me enteré de esto, se lo envié a mis agentes a ambos lados del Atlántico y se pusieron como locos: no tenían ni idea de que algo así fuera posible”.

Fry está convencido de que la IA es una amenaza real. “Aún no habéis visto nada. Y esto es audio. No pasará mucho tiempo hasta que los vídeos de deepfake sean igual de convincentes. Tenemos que pensar en la IA como en el primer automóvil: impresionante, pero sin terminar”. Por último, Fry asume que lo más decisivo de cara a esta tecnología es la intención con la que se emplee. “La tecnología no es un sustantivo, es un verbo. Y siempre está en movimiento”.

Guillermo del Toro decía por ejemplo que no le asustaba la Inteligencia Artificial, sino “la estupidez natural”. Fry asume que tampoco es que haya buenas intenciones con ella si hay quien opta por robarle la voz directamente, y que la cosa puede ser aún más perturbadora. “Lo que tenemos ahora no es lo que será. En lo que respecta a los modelos de IA, lo que tenemos ahora avanzará a un ritmo más rápido que cualquier tecnología que hayamos visto nunca”, concluye. “En algo podemos estar todos de acuerdo: es un momento jodidamente raro para estar vivo”.

