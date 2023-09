Sean Penn sobre la Inteligencia Artificial: "Si quieres mi imagen, yo quiero la de tu hija"

Por decirlo de algún modo, Sean Penn es un outsider de Hollywood. Su compromiso político marca de arriba abajo su carrera, y en tiempos de la guerra de Ucrania le ha llevado a que su apoyo a Volodímir Zelenski frente a la invasión de Putin cause bastante ruido en la Academia de Hollywood. De cara a la última gala de los Oscar, sin ir más lejos, Penn estuvo empeñado en que el presidente de Ucrania fuera invitado, y si no lo era amenazó con fundir las estatuillas que había ganado. Al final ni Zelenski fue invitado, ni Penn cumplió su amenaza.

Pero le acaban de entrevistar en Variety, y Penn tiene opiniones muy fuertes sobre lo que ocurrió en esta gala (al tiempo que exige que Zelenski sí sea invitado a la de 2023). Por ejemplo, ha relacionado el asunto de Ucrania con la bofetada que Will Smith le pegó a Chris Rock por insultar a su mujer, Jada Pinkett-Smith. “Esta puta mierda no habría ocurrido con Zelenski. Will Smith nunca habría abandonado esa silla para formar parte de la estúpida violencia. Nunca habría ocurrido”. Penn está convencidísimo, y ha profundizado en el tema.

“No conozco a Will Smith. Le vi una vez. Parecía muy simpático. Estuvo jodidamente bien en El método Williams. Entonces, ¿por qué coño te insultaste a ti mismo y a todos los demás con esta puta estupidez? ¿Por qué yo fui a la puta cárcel por lo que acabas de hacer?”, añadió en referencia a cuando, hacia los 80, pasó 33 días en prisión por pegar a un hombre. Por otro lado, a Penn también le han preguntado por el actual debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial en Hollywood: una tecnología que está en el centro de varias de las demandas que han impulsado la actual huelga de actores y guionistas.

A través de la Inteligencia Artificial (que depende tanto de la “estupidez natural”, según dijo elocuentemente Guillermo del Toro), los estudios pueden explotar la imagen y voz de sus estrellas. Es algo que a Penn le perturba (como a la mayoría), pero ha expresado su malestar de un modo bastante cuestionable. “Así que queréis mis escáneres y datos de voz y todo eso. Bien, pues esto es lo que me parece justo: yo quiero los de vuestra hija, porque quiero crear una réplica virtual suya e invitar a mis amigos a hacer lo que queramos en una fiesta virtual ahora mismo. ¿Podrías decir frente a la cámara que te parece bien?”.

“No se trata de negocios. Es una propuesta indecente. Que hagan eso y se quieran salir con la suya es insultante. Es una auténtica afrenta a la moralidad”, insiste Penn. El actor anda estos días presentando Superpower, el documental sobre la guerra de Ucrania para cuyo rodaje tuvo que desplazarse al territorio del conflicto. Superpower tiene previsto estrenarse en Paramount+ el 18 de septiembre.

