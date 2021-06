Secun de la Rosa: “Cuando me vine a Madrid a triunfar les mandaba a mis padres mis nóminas de camarero"

Las películas que prefiero son las que tienen alma. Es algo difícil de describir o de concretar. Más difícil que especificar si la fotografía, las interpretaciones o el guion están o no conseguidos. Es algo inmaterial, misterioso, casi espiritual, lo que me hace pensar que una película está hecha con el corazón. ¿Acaso no todas nacen de un flechazo? No sé por qué ese amor no perdura en todos los casos hasta la pantalla. Lo que sé es que el debut de Secun de la Rosa en la dirección sí lo hace.

Alma tiene Sandra, el personaje al que interpreta Marina Salas, una cantante de covers que se saca las castañas versionando a Shirley Bassey en Benidorm. La interpretación de Salas es profundamente inspiradora, tanto que casi consigue contagiar al protagonista del filme, interpretado por Àlex Monner, un hijo de músicos paralizado por su miedo al fracaso.

La relación de ambos con la música, y El Cover, en general, es un sentido homenaje a esos artistas que nunca vemos y que Secun de la Rosa, antes de ser el actor de Aída o Amar es para siempre, y de trabajar para Alex de la Iglesia o Borja Cobeaga, conoció de primera mano. “Cuando estudiaba teatro me gané la vida, como muchos compañeros, actuando en bares, haciendo animaciones...”, nos cuenta y lamenta la desaparición de cientos de orquestas durante la pandemia. “No todos los artistas son famosos. Hay mucho artesano y currito del día a día. Que además viven su profesión con verdadera vocación. Se cambian en sitios insospechados, arriesgan sus propios medios, cobran poco. Sí, es un homenaje en toda regla”, explica.

El Cover es una comedia musical trufada de versiones de temazos que alegran el visionado. The Killers, Amy Winehouse, Lady Gaga, Gloria Gaynor, Fun, Loquillo, Antonio Vega, Nena Daconte, Raphael y un tema original de Antonio Orozco se dan cita en la ópera prima de Secun de la Rosa, que, él lo ha advertido en alguna entrevista, no es la película que se había imaginado en su cabeza, en parte por las dificultades de un rodaje que, a los diez días de arrancar, tuvo que suspenderse por el coronavirus.

El Cover, de Secun de la Rosa Nadie es perfecto

¿Cómo se te ocurrió la idea de El Cover, tu primera película como director?

Siempre me ha gustado a la hora de escribir mi teatro trabajar personajes que tienen que luchar en la vida, que se dan cuenta de cómo son, héroes anónimos, perdedores, la idea de ganar que no venga del éxito sino de reforzarse como ser humano, la familia... Todo eso me ha apasionado y cuando descubrí el mundo de los covers en la zona inglesa de Benidorm, supe que podía unir varias de mis pasiones. La comedia con poética, mi universo teatral y la música.

¿Siempre has querido dirigir películas?

Crecí en un barrio muy humilde y lo que nos unía a todos en aquel vecindario era el cine de reestreno de los domingos. Me hubiera pasado la vida en el cine. Mi única herramienta, por ignorancia y falta de recursos, era yo mismo. Así que quizás empecé como actor por eso. Pero mi amor por la actuación va unido al de contar historias. Yo lo veo todo parte de lo mismo.

¿Quiénes son los directores y directoras que te inspiran?

Una de mis películas favortias es Las noches de Cabiria. Cuando la vi por primera vez, me dejó con la boca abierta, así que podría decir que Fellini me inspira en cada fotograma. Le admiro tanto que se me hace hasta grande decir su nombre. Desde siempre he sido fanático de Almodóvar. De crío ya disfrutaba con Laberinto de Pasiones o Qué hecho yo... Me deja loco el universo de David Lynch. También perlas del cine clásico. En realidad, cuando descubro un director con una mirada propia, única, me quedo fascinado. Como con la libanesa Nadine Labaki.

Secun de la Rosa con el elenco de 'El Cover' Nadie es perfecto

De dirigir teatro a dirigir cine, ¿cómo ha sido ese salto?

Todo ha sido de manera natural y muy poco a poco. Más que un salto es una prolongación. Empecé escribiendo piezas muy cortas, luego obras de teatro, funciones que se hicieron más grandes, en alguna de mis obras como “Clara Bow” tuve oportunidad de rodar un corto... Espero que el siguiente paso sea una dirigir una película sobre alguna de mis obras, que es donde me siento más yo. Y así empezar a proyectar mi universo personal un poquito más.

También te hemos visto en La llamada y El otro lado de la cama. ¿Lo del musical es una vocación de siempre?

Sí, sí. Tienes razón, la música me persigue. O yo persigo a la música. Bardem me hizo cantar en Noche de Reyes, Buenafuente en unos Goya, David Serrano me pidió dirigir a los actores en un par de musicales en teatro. Y he tenido que hacerlo en varias películas más. Quizás gracias a eso he conocido la lucha de muchos compañeros cantantes y músicos por sobrevivir. El mundo de la música es durísimo.

De todos los temazos que suenan en la película, ¿con cuál te quedas?

Me gustan mucho las perlas ocultas. Balada para la soledad de mi guitarra, A que no te vas, Quiéreme con Alegría, Malo... Son canciones de la época de Manuel Alejandro, Los Chichos, Caco Senante, que me resultan fabulosas. Y que los actores de la película, sin ningún prejuicio, han hecho suyas.

Marina Salas en El Cover, de Secun de la Rosa Nadie es perfecto

La película también es una oda a la juventud. ¿Cómo eras tú de joven?

Muy imaginativo, fantasioso para poder sobrevivir, con ganas de salir del barrio, muy cabezón con mis sueños. Y creo que muy buen chaval. Fui haciendo ver a mi familia poco a poco, y sin sobresaltos, que me quería ir a Madrid a “triunfar”. Y fui muy trabajador y les mandaba -para que se tranquilizaran- mis nóminas como camarero y les iba contando cómo asistía a las clases de Cristina Rota todos los días.

Dani, el personaje al que interpreta Alex Monner, es un chico que teme al fracaso. ¿Tú lo has temido alguna vez?

Sí, yo vivo mucho desde el fracaso. Y desde ahí construyo y disfruto mucho cuando las cosas salen bien. En general a los actores nos suelen decir mucho que no. Cuando estudiamos, cuando hacemos castings, en los ensayos, en las propuestas, cuando no sale bien una secuencia... Hay que equivocarse mucho hasta que las cosas salen. El hecho de crecer y encontrar tu mirada, tu estilo, va acompañado de equivocaciones y fracasos. A lo que no tengo miedo es a arriesgarme, a equivocarme.

Aída y Amar es para siempre te convirtieron en un fenómeno. ¿Qué han supuesto para ti estas dos series?

Aunque algo menos conocido yo he estado muchos años en el teatro alternativo o independiente. Soy de los que escriben la obra, la producen, la distribuyen... Autogestión. Aída supuso un poco de tranquilidad a nivel profesional y económico. Y sobre todo unos años donde conocí a unos compañeros excepcionales. En Amar disfruté muchísimo y siempre les agradeceré que pudiera compaginar dos trabajos tan diferentes.

