Las 10 mejores películas de Scarlett Johansson si quieres verla en su completa esencia

“Si consigue superar la pubertad manteniendo esa aura especial de tranquilidad, puede llegar a ser una actriz importante”, escribió el crítico Mick LaSalle en 1996 tras ver actuar a Scarlett Johansson, que por entonces sólo tenía once años. Dos décadas después, el vaticinio de LaSalle se ha cumplido: la neoyorquina, que acaba de estrenar Asteroid City, la película de West Anderson rodada en España, es una de las intérpretes mejor pagadas y prestigiosas de Hollywood.

A lo largo de su ya prolífica carrera (más de 80 títulos), Johansson se ha atrevido con arriesgados proyectos de cine independiente, superheroínas de Marvel, películas para su lucimiento como actriz y largometrajes en los que ha tenido que diluirse (en ocasiones, hasta la invisibilidad) por el bien del producto.

Johansson, como ya le ocurrió a Cary Grant o a su coetáneo Brad Pitt, ha visto cómo su belleza casi ofensiva eclipsaba, a ojos de una parte del público, un talento inconmensurable para la actuación.

Sin recurrir nunca a transformaciones físicas como la que afrontó Charlize Theron en Monster, Johansson ha empleado su atractivo como un mecanismo actoral más: si bien es cierto que ciertos papeles serían inverosímiles si los interpretase ella (o, mejor dicho, alguien con un rostro como el suyo) , la actriz ha glorificado otros que, sin el respaldo de Johansson, serían absolutamente olvidables. Veamos algunos de ellos.

'El hombre que susurraba a los caballos' (1998)

Con trece años, Scarlett Johansson se atrevió a coprotagonizar una película en la que actuaban Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest o Chris Cooper.

Su desempeño en El hombre que susurraba a los caballos, en el que da vida a una niña que pierde una pierna tras un accidente de tráfico, prueba que Scarlett Johansson no es uno de esos talentos afinados con tiempo y esfuerzo, sino un talento natural que, muy lejos aún la actriz de cumplir la mayoría de edad, le permitía medirse cara a cara con una leyenda del cine como Robert Redford.

'El hombre que nunca estuvo allí' (2001)

Su trabajo en El hombre que susurraba a los caballos no pasó desapercibido y los Coen se fijaron en Scarlett para su próxima película, El hombre que nunca estuvo allí. En ella, la actriz interpreta a una seductora lolita a la que Billy Bob Thornton intenta ayudar a convertirse en pianista.

Rodada en uno de los mejores blancos y negros desde que el cine recuperó el color, El hombre que nunca estuvo allí contiene todas las claves del cine de los hermanos Coen, incluyendo un reparto en estado de gracia en el que brilla la joven luz de Johansson.

'Lost in translation' (2003)

Sofia Coppola se propuso contar en su segunda película la historia de amor más solitaria del cine, y si no lo consiguió, debió quedarse muy cerca. En una Tokio superpoblada y que nunca duerme, Scarlett Johansson y Bill Murray comparten su vacío existencial y melancolía, con la indolente certeza de que, pase lo que pase, nunca más volverán a verse. Johansson fue nominada a un Globo de Oro y ganó un BAFTA, un Independent Spirit Award y un premio de la Asociación de Críticos de Boston.

'Match Point' (2005)

Hitchcock le dijo a Truffaut que Crimen y castigo era una obra inadaptable por su complejidad psicológica y Kaurismäki se lo tomó como un reto: años después de estrenar su versión de la novela de Dostoievski, le daría la razón a Hitchcock. Crimen y castigo no podía llevarse al cine.

Woody Allen no estaba tan de acuerdo y en 2005 hizo, sin hacerla, la mejor adaptación que nunca se haya realizado de esta obra con Match Point. En ella, tiene un papel estelar Scarlett Johansson.

Como cuenta el director en su autobiografía, la actriz no fue la primera opción, sino una sustituta de Kate Winslet, que dejó el proyecto. “Y, ¿a quién me traen?”, escribe Allen, “A Scarlett. Necesitaba un clima lluvioso, lo consigo. Si necesitaba un día soleado, salía el sol. Era como si los dieses del cine estuvieran tratando de compensar todas las veces que me fastidiaron”.

“Espero volver a trabajar con ella antes de morir o de que me ponga senil y empiece a babear, pero no sobre ella”, añade Woody Allen.

'El truco final' (2006)

Tras Woody Allen, Christopher Nolan, dos directores racialmente distintos pero que ejemplifican la espléndida trayectoria de Scarlett Johansson, que acababa de cumplir en 2006 veintidós años. En El truco final, Nolan se introduce en el racional mundo de la magia en la compañía infalible de Christian Bale y Michael Caine; pero también de Johansson y…David Bowie.

'Vicky Cristina Barcelona' (2008)

Johansson volvió a trabajar con Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona, la película que le daría un Óscar a Penélope Cruz. Detestado en España por ciertas incongruencias geográficas que, por otra parte, se dan en todas las películas que en el mundo han sido, y amado en el resto del mundo, este título bien merece una segunda oportunidad, aunque sólo sea por ver cómo, en un efímero plano secuencia, Woody Allen muestra el momento exacto en el que una mujer pierde para siempre a su hombre.

'Her' (2013)

En 2020, los Globos de Oro cambiaron sus normas para que ningún actor que no mostrase su rostro en pantalla pudiese ser candidato a un premio. Esto hizo a algunos recordar el papel de Scarlett Johansson en Her, en el que interpreta a una inteligencia artificial a la que únicamente le presta su ronca y magnética voz.

Además de ser una de las películas más originales de la última década, en Her se encuentra la esencia misma de Scarlett Johansson como intérprete: una actriz superlativa que, incluso sin mostrarse, roza siempre la excelencia.

'Under the skin' (2013)

Si en Her, Scarlett era sólo una voz; en Under the skin es poco más que cuerpo del que, de vez en cuando, se escapan un par de palabras. La película de Jonathan Glazer, flamante ganador del Gran premio del jurado de Cannes por La zona de interés, es de evolución lenta y desafiante; no ofrece muchas respuestas y tampoco plantea demasiadas preguntas.

Sin embargo, hay algo hipnótico en ver a Scarlett Johansson adentrándose en las tinieblas del cine independiente y, sobre todo, en un proyecto del que ella es la parte central. Aunque también es cierto que hay algo hipnótico en ver a Scarlett Johansson, a secas.

'Historia de un matrimonio' (2019)

En 2019, fue nominada al Óscar por partida doble: a mejor actriz de reparto en Jojo Rabbit y a mejor actriz protagonista en Historia de un matrimonio. Pese a que no ganó ninguno de las dos estatuillas, su trabajo en esta película de Noah Baumbach es una síntesis del talento de una intérprete dotada, por igual, para la comedia y para el drama. Junto a ella, está Adam Driver en el que, posiblemente, sea su papel más logrado hasta la fecha, y por el que también optó a un Óscar.

'Vengadores: Endgame' (2019)

El transcurso de ese mismo año define a la perfección la polivalencia y apertura de miras de Scarlett Johansson: los directores pueden contar con ella para protagonizar una historia de ternura más allá del divorcio, y también para una de superhéroes. Y no cualquiera, precisamente: Vengadores: Endgame es la segunda película que más ha recaudado en salas tras Avatar, en parte gracias a su amplio clímax en forma de legendaria batalla, en la cual Scarlett Johansson cumple un papel esencial.

