De Disney a 'Barbie': todas las veces que Ryan Gosling ha cantado y bailado en pantalla

Barbie se ha ganado a crítica y público por un sinfín de motivos: su valentía a la hora de abordar las virtudes y también los defectos de la muñeca de Mattel; el talento de Greta Gerwig para sumar emoción al humor meta del filme; o su elenco perfectamente afinado, encabezado por una Margot Robbie nacida para dar vida a Barbie.

Y si en algo coinciden quienes ya han podido ver este taquillazo es en que Ryan Gosling, con pelo rubio platino y bronceado imposible para Ken, es el 'robaescenas' oficial de la película. El canadiense, que a punto estuvo de rechazar este papel por creer que no tenía 'Kenergía', aporta al novio de Barbie todo el carisma que nunca tuvo el muñeco de plástico.

Gosling no solo encarna en Barbie la masculinidad frágil, la dependencia emocional o los aspectos más ridículos del patriarcado, sino que también protagoniza dos momentos musicales que son una auténtica fantasía. Al fin y al cabo, estamos hablando de un 'ex-chico' Disney que ha dado el cante (y el baile) desde su más tierna infancia. Repasamos sus mejores momentos musicales.

Concursos de talentos

A principios de los 90, prácticamente estrenando los dos dígitos de edad, Gosling ya fardaba de afinación y coordinación en los concursos de talentos locales a los que se presentaba. Ya fuera al son de When a Man Loves a Woman, de Percy Sledge, o de Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), de C+C Music Factory, siempre se ganaba al público.

Como estos clips del intérprete en su niñez mostrando su talento y su actitud de estrella son simplemente irresistibles, os obsequiamos con otro que se viralizó hace unos años, después de que el presentador Graham Norton lo recuperara en su programa.

Chico Disney

Antes que Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, los Jonas Brothers y su generación de chicos Disney, estuvieron Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake y... Ryan Gosling. Con 12 años, el actor se sumó a La casa de Mickey Mouse, donde cantó, movió las caderas y actuó. También compartió piso con Timberlake porque la madre de este último ejerció de tutora legal de Ryan en EE UU (vía GQ).

'Lars y una chica de verdad' (2007)

El canadiense siempre ha tenido cierta debilidad por las muñecas. En esta dramedia indie de Craig Gillespie, estrenada en 2007, se enamoraba de una muñeca que había comprado en Internet e incluso le dedicaba el tema L.O.V.E., de Nat King Cole. Su faceta de actor se mezcló así con la de cantante y, desde entonces y para nuestra fortuna, prácticamente no ha dejado de hacerlo.

'Blue Valentine' (2010)

En uno de sus papeles más aclamados, el actor tocaba el ukelele mientras le cantaba a su pareja, interpretada por Michelle Williams, You Always Hurt the One You Love, de Mills Brothers. Su personaje fue de humilde y aseguró que no sabía entonar muy bien ("Tengo que cantar de broma para cantar"), pero Gosling no puedo engañar a nadie. Nota para los guionistas (y guiño a Barbie): si queríais que esta escena fuera realista, Gosling no era el actor adecuado para el papel.

'Cruce de caminos' (2012)

La película en la que conoció a su pareja, la actriz Eva Mendes, también lo obligó a dar el cante otra vez, y encima en español. El canadiense, en la piel de un motorista aprendiendo a ser un buen padre pese a las dificultades económicas que atravesaba, se atrevió con Borriquito como tú, de Peret.

'La ciudad de las estrellas-La La Land' (2016)

"City of stars, are you shining just for me?". El premiado musical de Damien Chazelle nos trajo a un Gosling abrazando a su Fred Astaire interior. Reavivó la pasión por el jazz, se sincronizó a la perfección con Emma Stone y nos descubrió la Los Ángeles de los románticos y los soñadores en uno de sus papeles más inolvidables. El bueno de Ryan tampoco pudo contener la risa ante la confusión con los sobres en los Oscar.

'Barbie' (2023)

A falta de un número musical, Ryan Gosling tiene DOS en Barbie, y no sabemos cuál es mejor. Por un lado, está I'm Just Ken, la canción de Mark Ronson en en la que el personaje abre su corazón y admite todas sus inseguridades. Su letra es un grito de guerra, pero también de reconexión, desde la playa de Barbieland hasta el escenario nacido de los musicales más emblemáticos del cine.

Pero antes de esta secuencia única, que el propio Gosling insistió en meter en el guion, hay otro momento clave en el que el protagonista rubio calienta la voz. Los 'Kens', guitarras y demás instrumentos musicales en mano, entonan su devoción hacia las 'Barbies' en una cita nocturna de cuatro horas. ¿Su himno? Push, el hit noventero de Matchbox Twenty.

Bonus track: Dead Man's Bones

Entre 2008 y 2010, Gosling, bajo el seudónimo 'Baby Goose', formó el grupo Dead Man's Bones junto a su amigo Zach Shields y, en colaboración con el coro infantil del conservatorio Silverlake en Los Ángeles, sacaron su primer y único álbum. Inspirándose en Halloween, lanzaron una lista de canciones de lo más terrorífica y bastante alejada de su imagen en pantalla.

