No somos tontas: Barbie, Buffy, Sharpay y otras rubias que rompen el tópico para siempre

Los caballeros las prefieren rubias, pero no demasiado listas. Las rubias se divierten más, aunque son superficiales y atolondradas. Las rubias son el objeto de deseo... y poco más. Cuánto les ha costado al cine y la televisión sacudirse los tópicos de la protagonista rubia, ese personaje por lo normal bobalicón, limitado a un físico moldeado desde la mirada masculina, que abrazó Marilyn Monroe.

Afortunadamente, las cabelleras doradas se han tomado la revancha en pantalla y, desde hace tres décadas, han sido lo suficientemente astutas como para vestirse de rosa y dar la vuelta a los arquetipos abrazándolos. Aprovechamos el estreno de Barbie, rubia entre las rubias, para reivindicar a las protagonistas que rompen el tópico en cine y televisión.

Barbie en 'Barbie' (2023)

Greta Gerwig y Margot Robbie llevan a la gran pantalla a la muñeca de Mattel, criticada durante décadas por perpetuar una imagen idealizada e imposible del cuerpo femenino, pero que en su inicio fue concebida por Ruth Handler para simbolizar los sueños de futuro de las niñas y el derecho a decidir de la mujer. Su actriz protagonista ha prometido abordar la problemática con la muñeca y, a la vez, reivindicar a esa Barbie que puede hacerlo todo.

Mary en 'Algo pasa con Mary' (1998)

Cameron Diaz es el objeto de deseo de hombres que, no contentos con cosificarla, se creen con derecho a engañarla (el detective bruto, el pizzero manipulador, el protagonista que la idealiza) en su conquista. Los Farrelly ponen su humor sin censura al servicio de la magnética Mary, una divertida e inteligentísima cirujana ortopédica, hermana entregada y fan de los 49ers tras ese espectacular físico. Si la posesividad machista no te deja verlo, es tu problema.

Tree en 'Feliz día de tu muerte' (2017)

Dentro del cine de terror, la protagonista de cabellera dorada no suele sobrevivir al primer asalto, menos aún con los agravantes de ‘niña de hermandad universitaria liada con su profesor casado’. Tree (Jessica Rothe) no eludió su muerte, sino que la revivió una y otra vez hasta dar con su asesino y, durante el bucle temporal, demostró más ingenio, mala leche y tesón que cualquier rubia de Alfred Hitchcock (aquí ninguna actriz fue torturada por su director).

Cher en 'Clueless (Fuera de onda)' (1995)

No es casualidad que el vestuario de Barbie se haya inspirado en Cher (Alicia Silverstone), una heroína con falda amarilla de cuadros escoceses que hace de los tópicos de popular de instituto su superpoder. Esta alcahueta nacida de la Emma de Jane Austen, lejos de dejarse limitar por la fachada de ‘fashion victim’ déspota, es generosa, sagaz y decidida, y se sacude la autosuficiencia malentendida. Rubia y mimada, pero sin un pelo de tonta. “As if!”.

Elle en 'Una rubia muy legal' (2001) y su secuela (2003)

“Tengo que casarme con una Jackie, no con una Marilyn”. Con esta devastadora sentencia dejan (y subestiman) a Elle Woods. Aunque la apodada ‘Barbie Malibú’ de Reese Witherspoon acude a Harvard para recuperar a su ex, pronto toma las riendas de su vida y prueba que un ondulado perfecto, un armario rosa y un chihuahua no la definen como mujer. Es una pija incorregible, y también una abogada que no se deja constreñir por prejuicios, un recordatorio con buen gusto de que hay que creer en uno mismo.

Torrance en 'A por todas' (2000)



¿Hay algo más prototípico y sexualizado que el rol de animadora rubia? Para la protagonista de Kirsten Dunst, mover los pompones es su meta vital; eso, y estar guapa, delgada y gustar a los chicos. Lo tiene todo. Incluso cuenta con esas amigas morenas que evidencian aún más lo petarda que es. Pero cuidado porque, dentro de ese tornado de lugares comunes, hay una joven competitiva, una líder de equipo resolutiva que no necesita copiar rutinas para destacar.

Natalie en 'Los ángeles de Charlie' (2000)

y su secuela (2003)

La más risueña de todas, la que baila en cualquier sitio, pero también la experta karateca. Cameron Diaz abraza por segunda vez el tópico de rubia tonta para despedazarlo y demostrar que, por muy guapa, muy sonriente y muy sociable que pueda ser una mujer, eso no la limita a la hora de pelear, urdir planes y salvar el mundo.

Buffy en 'Buffy, cazavampiros' (1997-2003)



Una pareja se cuela en el instituto de Sunnydale de noche. Algo malo va a pasar y, para colmo, la chica es rubia... Pero ella resulta ser la depredadora y no la presa. La serie de Joss Whedon patea arquetipos desde su primera escena para, segundos después, presentarnos a la Cazadora de Sarah Michelle Gellar: también rubia, animadora y con estaca. Por fin la adolescente de melena dorada es la que salva el mundo, la heroína sacrificada, la hija y hermana protectora, la amiga ocurrente. Su único defecto inmutable es su pésimo gusto para los hombres.

Veronica en 'Veronica Mars' (2004-2007)

La de detective es una vocación que puede nacer de diversas formas. En el caso de Veronica Mars (Kristen Bell), lo hace tras el asesinato de su mejor amiga. De la noche a la mañana, esta protagonista rubia pasa de ser una alumna de instituto popular con novio guaperas a sufrir la marginación por parte de sus compañeros. Suerte que con el cambio también agudiza su olfato detectivesco y explota su astucia y agudeza verbal.

Otro cliché: La rubia mala (o la arpía de instituto)



"Los miércoles vamos de rosa". Hay millennials que, cuando escuchan el nombre de Regina George (Rachel McAdams), sienten tanto pavor como admiración por la abeja reina de Chicas malas (2004), una de las mejores comedias de instituto, pero que refuerza otro prototipo de rubia, el de mala popular (el de tonta le tocó a Amanda Seyfried).

Lo mismo pasa con Sharpay Evans (Ashley Tisdale) en High School Musical (2006-2008), ambición rubia y fabulosa que vuelve a poner melena platino a la bully de instituto. Y, pese a todos, son los personajes más adorados de sus respectivas producciones. Al fin y al cabo, son todas herederas de la verdadera rubia maquiavélica: Angélica Pickles, de Rugrats (1991-2004).

