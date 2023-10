Rian Johnson ya tiene 'Puñales por la espalda 3' en la cabeza: "Solo es cuestión de escribirla"

En marzo de 2021 Netflix pagó 450 millones de dólares por adquirir los derechos de distribución de Puñales por la espalda. Luego del exitazo que tuvo la primera parte, el gigante de streaming era consciente del filón que había en darle a Rian Johnson el dinero que quisiera para seguir escribiendo aventuras de Benoit Blanc (el irresistible detective que interpreta Daniel Craig), y se propuso financiar hasta dos películas más de Puñales por la espalda. La primera de ellas, El misterio de Glass Onion, terminó estrenándose en diciembre de 2022. Y, como Netflix había presagiado, fue un éxito de crítica y público.

Tanto Johnson como Craig han revelado su intención de hacer entregas de Puñales por la espalda indefinidamente. No obstante, la hipotética Puñales por la espalda 3 no ha avanzado demasiado en estos meses, y al parecer se ha debido a la huelga de guionistas. El WGA, por otra parte, ya ha llegado a un acuerdo con la AMPTP que agrupa a los grandes empresarios de Hollywood (no así el SAG-AFTRA de actores y actrices), de modo que nada impide a Johnson ponerse a escribir el nuevo caso mientras lo compatibiliza con otras actividades. Por ejemplo la serie tan aclamada que ha creado para Peacock, Poker Face, o Juego limpio.

Juego limpio también figura en el catálogo de Netflix. Se trata de un thriller que tuvo muy buena acogida en el Festival de Sundance y que fue auspiciado por el Emerging Filmmaker Program at T-Street, una incubadora de nuevos talentos que fundó Johnson junto a su socio habitual (y también productor de Puñales por la espalda) Ram Bergman. Ambos han hablado recientemente con The Wrap sobre Juego limpio, que dirige Chloe Dumont, y en cierto momento Johnson ha dado una actualización sobre el estado de Puñales por la espalda 3.

“Está avanzando”, asegura. “Obviamente no pude trabajar en la huelga pero ahora que ha terminado me estoy sumergiendo de lleno. Tengo la premisa, tengo el escenario, tengo la película en mi cabeza. Solo es cuestión de escribirla”. Johnson ya habría ideado el nuevo caso de Blanc, pero todavía no lo ha materializado en un guion. A medida que lo escriba en los próximos meses, quizá por fin la huelga del SAG-AFTRA concluya y Puñales por la espalda 3 pueda ponerse en marcha oficialmente.

