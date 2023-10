Apple TV+ cancela 'The Afterparty' tras dos temporadas

Corren buenos tiempos para el whudunit. Rian Johnson no solo ha hecho las delicias del público con las películas de Puñales por la espalda: es que además ha puesto su ingenio al servicio del streaming con una serie modélica, Poker Face, que también arrasa en Peacock y ha podido verse más recientemente en España, con SkyShowtime. Además tenemos Solo asesinatos en el edificio en Hulu (aquí en Disney+), y la buena salud de la tendencia la evidenciaba en Apple TV+ The Afterparty… hasta ahora.

En un reciente estudio veíamos que Apple TV+ podía presumir de ser el streamer que menos series cancelaba, pero ha matizado este título cancelando tras dos temporadas de esta serie. Así lo recoge TV Line: The Afterparty llega a su fin tras dos entregas aclamadas por crítica y público, pero no lo suficiente como para asegurar su continuidad en el streaming. Por suerte, esta serie estaba caracterizada por una narrativa antológica (a caso por temporada), así que no hay que lamentar cabos sueltos.

The Afterparty estaba protagonizada por Tiffany Haddish en el papel de la inspectora Danner, repitiendo ella junto a un par de personajes entre temporadas, y secundada por rostros como John Cho, Dave Franco o Paul Walter Hauser. Sus impulsores eran Phil Lord y Chris Miller (Spider-Man: Un nuevo universo), y lo llamativo era que cada uno de sus capítulos estaba planteado según un género cinematográfico o televisivo distinto: cine negro, musical o romance. Este planteamiento condujo a valoraciones muy halagüeñas en tanto a la inventiva formal y narrativa de la serie, y al menos ha dado para dos temporadas estupendas.

