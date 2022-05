John Cho se apunta a la segunda temporada de ‘The Afterparty’

Poco a poco, y aunque a nivel de proyección pública no termine de ser un bombazo, va siendo obvio que las series de Apple TV+ son excelentes. Severance ha sido el título que más miradas ha recabado y que con mayor fuerza ha consolidado esta sensación, pero tampoco hay que olvidarse de The Afterparty, serie cómica a cargo de los inigualables Phil Lord y Chris Miller, artífices de La LEGO Película o Infiltrados en clase. The Afterparty nace de la nueva ola de intrigas detectivescas (o whodunit) que representarían Puñales por la espalda, Solo asesinatos en el edificio o las adaptaciones de Agatha Christie a manos de Kenneth Branagh, pero se distancia de todas ellas por lo original de su planteamiento.

La primera temporada de The Afterparty se ambientaba en una reunión de antiguos alumnos donde se produce un asesinato, siendo todos los asistentes sospechosos. A partir de ahí cada episodio narra la reunión según la perspectiva de un personaje distinto, y modificando en sintonía todo su planteamiento: así hay episodios musicales, de terror, o incluso de dibujos animados. La propuesta, encabezada por Tiffany Haddish, era irresistible, y Apple no dudó en renovarla. La segunda entrega de The Afterparty se ambientará, así, en una boda asaltada por un nuevo asesinato, y según recoge Deadline acaba de hacer un fichaje muy especial para acompañar a los actores que vuelven: John Cho, que muchos descubriéramos a raíz de ese modélico thriller titulado Searching.

Cho, claro, también interpretó a Spike Spiegel en la serie en acción real de Cowboy Bebop. Aunque hubo consenso en que Cho hizo un gran trabajo, la adaptación no terminó de cuajar entre el público ni entre la crítica, y Netflix la canceló de forma fulminante. Ahora el intérprete ha confirmado su aparición en la segunda temporada de The Afterparty encarnando a un misterioso personaje llamado Ulysses. Paralelamente a fichar a Cho, Apple también ha confirmado la presencia en estos nuevos episodios de Elizabeth Perkins, Paul Walter Hauser y Ken Jeong. No hay noticias, por lo demás, de una posible fecha de estreno.

