Rian Johnson quiere que 'Puñales por la espalda 3' sea muy distinta a las anteriores

Netflix ha logrado otro pelotazo con Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, que con más de 273 millones de horas vistas es ya una de las películas más vistas de la historia de la plataforma. La primera entrega, estrenada en cines en 2019, también fue en su momento todo un éxito sorpresa de taquilla y de críticas. Pero, visto que el acuerdo de Netflix con su director y guionista, Rian Johnson, incluye un tercer largometraje de la franquicia, Johnson ha empezado a darle vueltas sobre el argumento y personajes con los que contaría, y con el detective Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig de nuevo intentando resolver un misterio de lo más enmarañado y con numerosos sospechosos, al estilo Agatha Christie.

O más o menos, porque Rian Johnson ha desvelado en una entrevista para Empire Magazine que su idea es, en principio, que Puñales por la espalda 3 sea "muy, muy distinta" a las dos anteriores películas de la saga. Todavía es muy pronto para avanzar algún detalle, ni hay guion, ni fecha de rodaje, ni nada, pero el cineasta se ha mostrado totalmente "entusiasmado" ante el nuevo reto y que los casos que podría resolver Benoit Blanc siguen centrando toda su atención. Sin embargo, en su cabeza de momento tiene "un torbellino de ideas" sin que se haya enfocado en nada en concreto.

Hasta ahora, Puñales por la espalda ha destacado por su perfecto cóctel de intriga y comedia, por su variopinto grupo de personajes excéntricos, por asesinatos que tienen lugar en mansiones de lujo y, naturalmente, por su habilidad para hacernos pasar de un sospechoso a otro y finalmente dar una o, más bien, unas cuantas vueltas de tuerca y giros hasta llegar al fondo del meollo y descubrir al culpable.

Un puzzle que en el próximo caso de Benoit tal vez cambie en cuanto a tono, atmósfera o escenarios, pero en el que queda claro que la intención de su autor es volvernos a sorprender de alguna u otra manera. "He empezado trabajando en unas cuantas anotaciones. No he empezado con un crimen, he empezado con la estructura de la historia", y pensando en cómo será este nuevo viaje para la audiencia, teniendo en cuenta lo que el público ya sabe o... no espera.

Crítica en vídeo de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' Crítica en vídeo de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

