'Poker Face' en SkyShowtime: ¿Qué harías tú si tuvieses el don de detectar mentiras?

Tras convertir a Daniel Craig en el detective con mejor estilo del mundo en Puñales por la espalda, el director y guionista Rian Johnson vuelve a nuestras vidas con un nuevo proyecto, esta vez, en formato serie y con Natasha Lyonne (Orange is The New Black, Russian Doll) como protagonista.

El 15 de septiembre llega a SkyShowtime Poker Face, una serie de misterio (no esperábamos menos viniendo del creador del detective Benoit Blanc) dividida en 10 episodios y llena de homicidios sin resolver que hará que te plantees la pregunta: ¿qué harías tú si tuvieses el don de saber cuándo miente la gente?

A partir de esta premisa surge la historia de Charlie Cale, una mujer capaz de detectar mentiras que, convenientemente, es trabajadora de un casino (sabemos que jugar al póker era una de tus primeras opciones). Sin embargo, cuando se vea obligada a huir de su jefe, Charlie acabará emprendiendo un viaje por Estados Unidos que la llevará a involucrarse en la investigación de unos homicidios sin resolver (ser policía es otra buena alternativa).

Para dar vida a los variopintos personajes con los que se encontrará la protagonista a lo largo de su aventura, encontramos a Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte, Ron Perlman y Tim Blake Nelson, entre otros, un reparto de lujo que, junto a la dirección de Johnson y el trabajo de Lyonne, augura un gran éxito para esta serie original de SkyShowtime.

Considerada como “un homenaje a los misterios de los 70” y “una delicia para los fans del género” (The Hoyllwood Reporter), la crítica no ha dudado en alabar el trabajo conjunto de esta pareja creativa que ya cuenta con dos nominaciones a los Emmy de este año, a Mejor actriz principal en serie de comedia (Lyonne) y a Mejor actriz invitada en serie de comedia (Judith Light). Asimismo, también ha ganado el premio TCA - Asociación de críticos de Televisión a Mejor interpretación de comedia (Lyonne).

“Cuenta con talento a ambos lados de la cámara, y lo que la hace destacar es lo bien elaborada y construida que está”, afirman desde Deadline, mientras que en Vulture nos confirman que no quedaremos decepcionados: “Es fiel a sí misma, y da a los espectadores exactamente lo que ha prometido: un delincuente, un detective, un crimen y una solución”.

