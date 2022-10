¿Quién es Kang el Conquistador? Todo lo que necesitas saber sobre el villano de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

"Fíate de los dioses del engaño y no corras" podría ser la moraleja perfecta para el tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Y no nos referimos al embolado en el que se ha metido Marvel fichando a Bill Murray precisamente ahora, sino a que el mayor peligro que acecha ahora a Scott Lang (Paul Rudd) y familia parece ser culpa de cierto asgardiano. O más bien de su variante femenina.

Si recuerdas el final de Loki, todo daba a entender que el personaje de Tom Hiddleston y Sylvie (Sophia Di Martino) la habían liado parda cargándose a El Que Permanece (Jonathan Majors) y desarticulando la Autoridad de Variación Temporal. Y este avance del filme que dirige (una vez más) Peyton Reed confirma que ese mal presentimiento era correcto, porque esto es Marvel, y, si sumas los términos "supervillano" y "líneas temporales", lo que te sale es "Kang el Conquistador".

Se trata de un personaje con la suficiente historia a cuestas (en todos los sentidos) como para darnos ganas de explicar quién es y qué pretende. Y también por qué los superhéroes de la Casa de las Ideas (con los Vengadores a la cabeza) le temen y le odian desde 1963.

Pero... ¡un momento! Las biografías 'oficiales' de Kang en las bases de datos marvelitas datan su primera aparición en 1964, en el número 8 de la colección original de los 'Vengatas'. ¿Por qué, entonces, nosotros hemos fechado su debut un año antes? Ah, amigo, aquí está la gracia del asunto...

Porque, generalmente, cualquiera estaría de acuerdo en que un buen supervillano necesita una identidad sólida e inconfundible: el Duende Verde (con su planeador y sus ganas de matarle las novias a Spider-Man) o Thanos (con su jeto pétreo y sus afanes genocidas), pueden ser buenos ejemplos de esta norma. Pero, si el villano en cuestión tiene múltiples identidades, separadas además en el tiempo, la cosa cambia.

Y eso, precisamente, es lo que hace a Kang especial. En 1963, cuando los Cuatro Fantásticos se lo encontraron por primera vez, este villano reinaba sobre el antiguo Egipto bajo la identidad del faraón Rama-Tut. Un año más tarde, sin embargo, Iron Man y sus amigos (entre los que se encontraban Hank Pym -Michael Douglas- y Janet van Dyne -Michelle Pfeiffer-, por cierto) luchaban contra él por primera vez en su versión más célebre, con su máscara azul y su cojín invisible.

Y esto era solo el principio. Conforme se sucedían los años y a los guionistas se les iba la cabeza, el mismo personaje iba reapareciendo con alias tales que Immortus (la inspiración principal para El Que Permanece en Loki), el Centurión Escarlata, Mr. Gryphon o incluso una versión alternativa del Doctor Muerte. La explicación a este caos es disparatada, pero todo lo coherente que puede ser una historia en los cómics Marvel.

Digamos que Kang nació (o nacerá) en el año 3.000 de nuestra era como Nathaniel Richards, un descendiente de Reed 'Míster Fantástico' Richards dotado de la inteligencia sobrehumana de rigor. Constatando que vivir en un futuro utópico era (o será) muy aburrido, Nathaniel decidió (o decidirá) viajar al lejano pasado de la Tierra para conocer otras culturas, reinar como un tirano sediento de sangre y todas esas cosas.

Pero a ese salto temporal le sucedió otro, y otro, y otro... Y, conforme iba visitando distintas épocas (y adoptando alias diversos en cada una de ellas), la identidad de Kang iba disgregándose en versiones alternativas. Todas estas versiones tenían sus propios intereses y efectuaban, a su vez, sus propios viajes en el tiempo, enredando la historia todavía más.

Kang el Conquistador en su versión de cómic. Marvel

Sumemos a esto que los álter egos de Kang se odian a muerte entre ellos, como prueba el conflicto entre la versión primaria del personaje, Immortus y Rama-Tut durante la Saga de la Madonna Celestial (1974-1975). No por nada a esta trama, escrita por Steve Englehart y publicada en la serie regular de los Vengadores, se la considera una de las más indescifrables de la historia del cómic de superhéroes.

Ante tamaño laberinto, el propio supervillano ha llegado a admitir que no tiene mucha idea de si él es la versión original de Nathaniel Richards o no. Pero tampoco es que eso le quite el sueño: a él, con conquistar la Tierra (en esta época, en cualquier otra o en varias a la vez) e instaurar su reino de terror, le basta y le sobra. De hecho, se ha encontrado con suficientes variaciones sobre sí mismo como para reunirlas en un Consejo de Kangs. Con el plan de asesinarlas a todas, claro.

A esto habría que sumar la presencia de secundarios habitualmente asociados a Kang, como Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw en Loki), amante algunas veces, enemiga otras, o el hijo de ambos, Marcus, al que Kang ha llegado a asesinar (alrededor de 23 veces) por no estar a la altura de sus expectativas.

También debemos mencionar a Iron Lad, un Nathaniel Richards adolescente empeñado en evitar la sucesión de acontecimientos que le llevará a convertirse en villano: échale un vistazo a los Jóvenes Vengadores para conocer sus aventuras... y quizás también para especular un rato sobre los planes del estudio para el futuro.

Si bien está claro que todo este locurón no cabrá en una continuidad como la del MCU, mucho más restringida que la de papel, también permite decir que Kang es un personaje cargado de posibilidades.

Loki ha hecho oficial la existencia de líneas temporales alternativas en el Universo Marvel de cine, además de crear a El Que Permanece como una de las identidades de Kang. Esto se suma a la aparición de las Tierras paralelas en Doctor Extraño en el multiverso de la locura y, desde Ant-Man y la Avispa, a la aparición del Reino Cuántico. Lugares todos ellos que están pidiendo a gritos un villano transtemporal e interdimensional completamente majara para mantener ocupados a los superhéroes.

¿Qué planes tendrán Kevin Feige y su séquito para Kang el Conquistador? De momento, puede afirmarse que ejercerá como villano central de la Fase 6 del estudio, con su plana mayor enfrentándose a él en esa Avengers: The Kang Dynasty que veremos en 2025. Además, sus conexiones con los Cuatro Fantásticos, y también con los X-Men, podrían venir muy a cuento cuando ambos supergrupos se incorporen oficialmente al MCU.

Pero, como todo esto es muy complicado, mejor lo resumimos en pocas palabras: Kang es muy malo, Kang está muy loco, Kang podría estar esperándote en cualquier lugar, en cualquier época y bajo cualquier identidad, y, para colmo, Kang es el único supervillano Marvel con su propia canción de Los Planetas. Razones todas ellas para tenerle mucho miedo... y desear verle en acción cuanto antes.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.