'Vengadores: The Kang Dynasty' encuentra guionista en 'Rick y Morty'

La Fase 6 de la Saga del Multiverso (sí, esa en la que estamos embarcados desde Spider-Man: Lejos de casa) está llamada a comenzar con la esperada Cuatro Fantásticos, dirigida por Matt Shakman. Hasta entonces Marvel ha aclarado detalladamente qué títulos compondrán las fases previas (la actual Fase 4 terminará este 11 de noviembre, con Black Panther: Wakanda Forever), pero es bastante ambiguo todo lo que rodea a esta tanda final. Solo hay, así las cosas, tres películas confirmadas, y ninguna tiene reparto o elenco. 4 Fantásticos aclaró que sería dirigida por Matt Shakman luego de despuntar en Bruja Escarlata y Visión (y de que Jon Watts abandonara el barco), y los otros dos films son Vengadores: The Kang Dynasty y Vengadores: Secret Wars.

Todas ellas tienen fecha: 4 Fantásticos el 8 de noviembre de 2024, The Kang Dynasty el 2 de mayo de 2025, y Secret Wars el 7 de noviembre de 2025. Más allá de ahí todos son misterios, aunque The Kang Dynasty es el proyecto que más ha podido concretarse desde el anuncio de su existencia, en la Comic-Con de San Diego. Pocos días después del evento trascendió que Destin Daniel Cretton sería el director de la primera parte del díptico, tras firmar en el seno del MCU la aplaudida Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Ahora The Hollywood Reporter se hace eco de un nuevo fichaje en lo tocante a la firma del guion. Jeff Loveness, que al igual que Cretton es un conocido de Marvel. Pues él es quien trabaja como guionista en Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Quantumania, para más señas, es la película que abre la Fase 5, programado su estreno para el 17 de febrero de 2023. El hecho de que comparta guionista con The Kang Dynasty es muy significativo, pues en ambas aparecerá Kang el Conquistador: el nuevo Thanos de Marvel, gran enemigo a batir que fue presentado en el final de la primera temporada de Loki. Lo interpreta Jonathan Majors (Territorio Lovecraft), reapareciendo en Quantumania para que sea The Kang Dynasty aquella película consagrada plenamente a su villanía. Tiene pues pleno sentido que Loveness vaya a poder trabajar con este personaje de forma continuada, haciéndose cargo del próximo film de Vengadores.

Otro detalle interesante del fichaje de Loveness es que se hizo famoso a partir de escribir en Rick y Morty. Pues la serie animada de Adult Swim, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una cantera de nuevos talentos para Marvel: de aquí ha salido Jessica Gao, guionista de She-Hulk, y Michael Waldron, que ha firmado tanto la citada Loki como Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esperemos conocer pronto más detalles sobre las dos nuevas entregas de los Vengadores.

