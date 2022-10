Marvel se pone cuántica: primer tráiler de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'

Marvel vuelve al cine a lo grande... en tamaño pequeño. La primera película de la Fase 5 del MCU será Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, la tercera película de Ant-Man y la Avispa que protagonizan Paul Rudd y Evangeline Lilly en los roles protagonistas con Peyton Reed de vuelta en la dirección. Y muchos nuevos alicientes dentro del bolsillo.

Uno de ellos es la aparición de Kathryn Newton (Halt and Catch Fire, Big Little Lies) como Cassie Lang, la hija de Scott Lang, que se une a la familia superheorica donde, por supuesto, no faltan Michael Douglas y Michelle Pfeiffer como Hank Pym y Janet van Dyne, los Ant-Man y Avispa originales. El otro, por supuesto, es el regreso de Jonathan Majors (Territorio Lovecraft) en el papel de Kang el Conquistador, tras verle interpretarlo de manera memorable en la primera temporada de Loki.

De todo eso podemos disfrutar ya en el primer tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, que Marvel ha lanzado al son de Elton John y su Goodbye Yellow Brick Road. La película llegará a los cines el 17 de febrero de 2023.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.