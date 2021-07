[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LOKI 1x06]

Hace tiempo que sabíamos que Kevin Feige quería jugar con el multiverso marvelita a partir de la 'Fase 4', pero nos ha tocado esperar hasta el último episodio de Loki para arrancar la siguiente gran batalla de sus héroes en cines. Olvidaos de Thanos (Josh Brolin) y su guantelete; esta vez los villanos se multiplican y son las realidades alternativas las que están en juego.

Así, nos reencontramos con Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) más allá del Vacío, donde el tiempo llega a su fin. Acompañamos a los protagonistas a una especie de castillo en el que los recibe Señorita Minutos. "Bienvenidos a la Ciudadela al Final del Tiempo", les explica, antes de hablarles del hombre que lo controlado todo, llamado El Que Permanece. "El lo creó todo", cuenta el relojito, antes de decirles a nuestros Lokis que este todopoderoso ser ha averiguado como reinsertarlos juntos en la Sagrada Línea Temporal sin perturbar nada.

Los protagonistas con Señorita Minutos Cinemanía

Ambos desconfían de las palabras de Señorita Minutos, pero no tardan en toparse con el gran villano del cuento tras una puerta que se abre: vemos a un hombre con una capa y una amigables sonrisa, en actitud afable mientras come una manzana. Se trata del actor Jonathan Majors, confirmado para dar vida a Kang el Conquistador en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, por lo que confirmamos que, tal y como apuntaban los rumores, este icónico villano de los cómics (o una de sus Variantes) es quien mueve los hilos.

Este último capítulo salta constantemente de la Ciudadela a las instalaciones de la Agencia de Variación Temporal, donde Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) trata de averiguar por su cuenta quién está moviendo los hilos. Mobius (Owen Wilson) la sorprende en su despacho y le dice que conoce su secreto, mostrándole un boli en el que pone Instituto Franklin D. Roosevelt. ¿De qué se trata? Nos lo desvela Cazadora B-15 (Wunmi Mosaku), que se traslada a Ohio en el año 2018 para mostrarnos un colegio dirigido por una mujer con la misma apariencia que Ravonna.

El principio del fin

En el despacho de El Que Permanece, Sylvie sigue empeñada en matar a este, pero él les asegura que no pueden hacerlo porque ya sabe todo lo que va a pasar, incluso lo que la AVT no puede ver. "Todos los pasos que os han traído hasta aquí, yo he allanado el camino y vosotros solo lo seguís", afirma, mostrándoles las hojas en las que está escrita esta última conversación.

Entre tanto, en la AVT, Mobius y Ravonna discuten sobre el papel de la organización y los Guardianes. Ella se aferra al dogma mientras su amigo defiende que no pueden arrebatar el libre albedrio a la gente. Tras una intensa pelea verbal (y algo física), ella le perdona la vida y se marcha por una puerta que abre con el TemPad.

El Que Permanece (Jonathan Majors) Cinemanía

Lejos de allí, en el final del tiempo, el personaje interpretado por Majors nos da nuevas pistas sobre su origen. Afirma haber tenido muchos nombres ("un gobernante, un conquistador [Kang], El Que Permanece, un cretino") y cuenta cómo arrancó la AVT: "Hace eones, antes de la AVT, una variante de mí mismo vivió en la Tierra en el siglo XXXI. Era científico y descubrió que había otros universos apilados encima del suyo. Al mismo tiempo, otras versiones de nosotros descubrieron lo mismo".

Al parecer, esas Variantes del conquistador entraron en contacto y consiguieron mantener la paz durante un tiempo, compartiendo tecnología y conocimiento para mejorar. Sin embargo, no todas las versiones de El Que Permanece eran "tan puras de corazón" y para algunas, esos nuevos mundos eran nuevas tierras que conquistar. Así, la paz entre realidades estalló en una guerra, con cada Variante luchando para preservar su universo y aniquilar los demás.

Sin embargo, la primera Variante encontró una criatura creada a partir de los desgarros de la realidad, Alioth, capaz de consumir el tiempo y el espacio, y la convirtió en un arma. Así puso fin a la Guerra Multiversal y, para impedir que surgieran nuevas ramas, creó la AVT y a los Guardianes. Por ello, si Loki y Sylvie derrocan a este conquistador, llegará el caos con sus Variantes, mucho peores que él.

Aquí todos somos villanos

Tras la revelación del origen de la AVT, El Que Permanece les propone lo siguiente a nuestros Lokis: pueden matarlo y destrozar todo, provocando el regreso de una infinidad de diablos como él; o pueden dirigir la agencia. Si lo matan a él, la Sagrada Línea del Tiempo queda expuesta, provocando otra guerra multiversal. Él les propone que tomen ellos el control y regresen a la AVT, desvelando el secreto y gobernando desde allí.

"Aquí todos somos villanos, todos hemos hecho cosas horribles, Ahora vosotros tenis la oportunidad de hacerlas por la razón correcta", defiende El Que Permanece justo antes de que crucen el umbral, punto en el que la Línea Temporal se empieza a ramificar y ni siquiera él sabe lo que va a pasar. Pese a los mejores intentos de persuasión de este personaje, Sylvie sigue sin creerlo e intenta atacarlo, pero Loki le para los pies.

El protagonista le pide que piensen las opciones, que el universo está en peligro, pero ella desconfía de sus intenciones, echándole en cara que solo quiere el trono. Ambos empiezan a pelear, espada contra espada, cuerpo a cuerpo, entre saltos y volteretas, mientras él trata de que Sylvie entre en razón. Sin embargo, esta agarra una espada y a punto está de clavársela a El Que Permanece cuando Loki se pone en medio. Le promete que no quiere el trono, solo que ella esté bien, y ambos se funden en un apasionado beso. Sin embargo, ella termina lanzándolo por una puerta a la AVT y clava su espada al conquistador.

El beso entre Sylvie y Loki y las ramificaciones en la Línea Temporal Cinemanía

En cuestión de segundos, vemos cómo la Línea se ramifica. En la AVT, donde reina el caos, Loki da con Mobius y Cazadora B-15 en la biblioteca, mientras el agente de Wilson afirma que hay 63 nuevas ramas solo en esa unidad. El Dios del Engaño trata de explicarles que han liberado la Línea Temporal y que están de camino incontables versiones de una persona peligrosa, pero Mobius no reconoce a su amigo. Es entonces cuando, al mirar a su alrededor, Loki repara en una estatua con el rostro de El Que Permanece. Está en otra realidad.

Sin duda, el desenlace de Loki se ha mantenido fiel al esquema seguido durante toda la serie: paso a paso, ha construido de forma sólida el camino que nos conduce a la nueva guerra del Universo Marvel, con El Que Permanece (Kang el Conquistador) y sus Variantes, provocando un caos mayor que el de cualquier Titán Loco.

El viaje ha sido todo un gozo tragicómico, un engaño elaborado a la perfección con secundarios y cameos magníficos que queremos seguir viendo en el MCU. A falta de una escena postcréditos que ligue con otra apuesta marvelita, la serie finaliza con el anuncio de la segunda temporada. ¿Qué más podíamos pedir a este último capítulo? Tal vez a Mobius en moto de agua, pero, afortunadamente, ya habrá tiempo para eso.

Loki está disponible en Disney+.

