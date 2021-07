Disney+ renueva ‘Loki’ por una segunda temporada

No es que tuviéramos confirmación al respecto, pero desde que Bruja Escarlata y Visión diera el pistoletazo de salida a las miniseries del MCU que se incorporarían al catálogo de Disney+ muchos dimos por supuesto que se trataba de eso, miniseries. Historias breves que profundizarían en los personajes y rellenarían los huecos entre películas, sin visos de prolongarse a más temporadas. Bruja Escarlata y Visión tuvo un final definitorio con la perspectiva de que Wanda (Elizabeth Olsen) reapareciera en el film de Sam Raimi Doctor Strange in the Multiverse of Madness (estreno 23 de marzo de 2022), mientras que la historia de Falcon y el Soldado de Invierno sería continuada por Capitán América 4.

Loki, sin embargo, ha cambiado esta tendencia. El último capítulo de su segunda temporada acaba de estrenarse en streaming, y gracias a una escena poscréditos hemos descubierto que Disney+ la ha renovado por una segunda temporada. “Loki volverá en una segunda temporada”, se lee en un sello sobre uno de los formularios de la AVT. Por el momento no se han dado más detalles que esos, pero recuerda enormemente a lo ocurrido en la segunda temporada de The Mandalorian, cuya escena poscréditos correspondiente nos remitía a una nueva serie que llegaría a finales de este año, The Book of Boba Fett.

En lo que respecta a Marvel, lo ocurrido durante esta primera temporada de Loki va a afectar sin duda a compases inmediatamente posteriores del universo. No es nada descabellado que el personaje de Tom Hiddleston aparezca en la citada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, como tampoco lo es que el argumento de la más cercana Spider-Man: No Way Home (estreno este 17 de diciembre) se vea afectado por lo visto en la serie, en tanto a líos multivérsicos que permitan la aparición de las versiones del trepamuros de Andrew Garfield y Tobey Maguire, como lleva tiempo rumoreándose.

Por unos motivos o por otros, Loki ha supuesto un antes y un después, y queda a la espera de que Marvel anuncie una fecha de estreno para su continuación. Puede que esta tarde lo suyo en llegar, ya que hay múltiples series confirmadas antes: este 11 de agosto Disney+ estrenará Qué pasaría si…?, quedando pendientes también para 2021 los estrenos de Ms. Marvel y Ojo de halcón. Otras series en distintos grados de desarrollo son She-Hulk, Caballero Luna, Iron Heart, Secret Invasion o Armor Wars.

