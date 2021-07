No todo será Loki o Valquiria, Marvel confirma que habrá más personajes LGBTIQ+

Poco a poco, o no tan paulatinamente, Marvel Studios promete que irá introduciendo más personajes LGBTIQ+ en su universo cinematográfico y de series para dar representación, y contribuir a la normalización y aceptación, de todas las posibles orientaciones sexuales.

La más reciente voz autorizada en declararlo ha sido la argentina Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de los estudios. "Potenciaremos todo lo que representan. No estamos cambiando nada. Solo mostraremos al mundo lo que estas personas son, lo que estos personajes son... Hay muchas cosas por delante que creo que serán representativas del mundo de hoy." ha asegurado Alonso a Variety. "No daremos en el clavo en la primera película, ni en la segunda o tercera, ni en la primera o segunda serie, pero haremos lo posible para ser consistentes en la representación".

Avanzando en este sentido, ya el tercer episodio de esta primera temporada de Loki se revelaba la inclinación sexual de este. Bisexual, según le convenga. De hecho, no se podía esperar menos tratándose del Dios del Engaño. También en el UCM la asgardiana Valquiria que encarna Tessa Thompson se convertía en la primera superheroína abiertamente declarada LGBTIQ+, y muy probablemente en la próxima Thor: Love and Thunder sabremos bastante más de ella al respecto.

En Capitana Marvel planeaba también un subtexto sobre las posibles relaciones de atracción entre Carol Danvers (Brian Larson) y Maria Rambeau (Lashana Lynch); y en la también de próximo estreno, Eternals, con previsión de que llegue a los cines el 5 de noviembre, tendremos al primer superhéroe homosexual, Phastos (Brian Tyree Henry).

Y, más bien para olvidar, queda ese primer intento de dar visibilidad con una simple escena en Vengadores: Endgame. Un cameo de uno de los dos hermanos directores, Joe Russo, contando que después de haber perdido a su pareja por el chasquido de Thanos había tenido una cita con otro hombre.

La ocurrencia no gustó nada al colectivo por su nula relevancia y acabó originando en las redes irónicos comentarios del tipo: "¡Dios mío, hay un personaje gay en Vengadores: Endgame! Sale en una escena y no tiene ni nombre, pero ¿es un avance, supongo? Spoiler: no es Thanos" o "Aún me da risa que el primer personaje gay del MCU sea un desconocido en una sesión de terapia".

