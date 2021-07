[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LOKI 1x05]

La cosa va de Lokis. Tras despedir el último episodio de Loki con una escena postcréditos en la que veíamos a varias versiones del protagonista, el penúltimo capítulo arranca con un plano que gira mientras nos conduce por la Agencia de Variación Temporal hasta llegar al ascensor que llevaba a los inexistentes Guardianes del Tiempo. Poco después, nos adentramos en la Nueva York derruida en la que los Lokis huyen de una nube monstruosa llamada Alioth, una amenaza familiar para los fans de los cómics.

Al parecer, nuestro Loki (Tom Hiddleston) se encuentra en el Vacío, donde van a parar todas las realidades borradas para que las devore ese ser infernal. Así se lo explica Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) a Sylvie (Sophia Di Martino) de regreso en la AVT. Al borrar una realidad, es imposible que todo desaparezca, así que lo mueven a un lugar de la línea temporal donde no puede crecer más: un Vacío en el fin del mundo. La jueza, que también quiere saber quién está detrás de todo, ofrece su ayuda a Sylvie, pero la alianza dura lo que los Minuteros tardan en llegar a la sala en la que se encuentran ambas.

Reunión de Lokis Cinemanía

Afortunadamente, a la Variante le ha dado tiempo de averiguar que el responsable de todo se esconde en ese final del tiempo que aún se está escribiendo, donde permanece indetectable. Para cuando Ravonna y sus agentes tratan de detenerla, esta ya cuenta con el TemPad de la jueza y con un plan: dar con Loki, después con el creador de todo y matarlo. ¿Cómo empieza?Autoborrándose.

En el Vacío, Loki trata de entender qué está pasando mientras sus compañeros lo trasladan a una guarida subterránea. ¿Qué es este lugar? "Donde la ATV tira su basura y Alioth se encarga de que nadie vuelva nunca". ¿Por qué hay tantas Variantes del personaje? "Porque Loki sobrevive. Es lo nuestro". ¿Y el caimán es un Loki? "Sí, es hipersensible, como el resto de nosotros". En cuanto al rey del lugar, ese es Kid Loki (Jack Veal), ya que su evento nexo fue matar a Thor.

Dios de los Marginados

En su escondite, los Lokis rememoran sus batallitas, lo que nos permite conocerlos un poco más. Boastful Loki (Deobia Oparei) cuenta que, tras vencer a Capitán América y a Iron Man, se hizo con las seis Gemas del Infinito. Cuando el caimán, en una pequeña charca, lo acusa de embustero, este contraataca afirmando que el evento del animal fue comerse al gato del vecino equivocado. Mientras, Kid Loki observa la pelea en su trono de piruletas.

Sin embargo, la verdadera estrella de esta función es Old Loki (Richard E. Grant), entregado a la magia y que creó una proyección suya tan real que hasta Thanos se la creyó cuando atacó su nave. El veterano cuenta que decidió ocultarse y no revelar a nadie que no había muerto en el ataque del titán porque a un Loki solo le sigue el dolor. Buscó un planeta remoto y se quedó allí, solo, durante mucho tiempo, pero cuando fue en busca de su hermano porque lo echaba de menos, la agencia lo borró. "Todos los Lokis tienen que interpretar el mismo papel", apunta: "El del Dios de los Marginados". He ahí, otra vez, la condena de un Loki: la soledad.

Loki Presidente, el Loki que faltaba Cinemanía

Pese a las advertencias y las risotadas de sus Variantes, nuestro Loki está empeñado en medirse a Alioth y ayudar a Sylvie, pero cuando está a punto de salir de la guarida, da con otra de sus versiones, Loki Presidente, acompañado de sus esbirros. No muy lejos de allí, el destino se confabula para que Sylvie, recién aterrizada en el Vacío, y Mobius (Owen Wilson), al volante de un coche con un trozo de pizza en el techo, se encuentren y huyan de la bestia. Sí, nosotros también hemos respirado de alivio al comprobar que Mobius sigue vivo.

Volvemos a la guarida de Lokis, donde todas las Variantes muestran su cara más engañosa: Boastful Loki se alía con Loki Presidente para hacerse con el trono de Kid Loki, pero Loki Presidente quiere el poder para él y traiciona al primero. Todo se sale de madre cuando el ejército de Loki Presidente se vuelve contra él. El caimán ataca a Loki Presidente y le arranca la mano, dando comienzo a una pelea tan absurda como maravillosa al grito de "propósito glorioso". Hasta lanzan por los aires al animal. Suerte que Old Loki, frustrado por la incapacidad de un Loki de cambiar, crea un portal que lo permite huir de ahí junto a Kid Loki, Caimán y nuestro Loki.

Perro guardián

El protagonista, que ahora cuenta con la ayuda de Old Loki, Kid Loki y el caimán para que lo acerquen a Alioth, pretende matar a la criatura, pero Sylvie cuenta a Mobius que lo que deben hacer es hechizar a esa nube furiosa. Por suerte, antes de que ninguno de los dos haga nada, se reencuentran. El personaje de Di Martino explica a Loki que el monstruo es el perro guardián que custodia a quien está detrás de todo esto y por eso deben hechizarlo. Lo que no sabe es que, de regreso en la AVT, Ravonna pretende averiguar quién está detrás de todo antes de que lo haga ella.

A continuación, el episodio baja un poco el pistón para regalarnos dos conversaciones cargadas de humor y emotividad: una, entre Mobius, Old Loki y Kid Loki preguntándose si el caimán es realmente un Loki ("Es verde", afirma Old Loki); y otra, entre Loki y Sylvie, vulnerables e incapaces de reconocer sus sentimientos envueltos en una manta verde.

Loki y Sylvie (Sophia Di Martino) Cinemanía

Se trata de uno de los momentos más íntimos de Loki en el MCU, en el que el protagonista confiesa que ha traicionado a todos los que lo han querido, pero que ya no es esa persona y que no la defraudará. Si esta serie es una reflexión sobre qué nos hace buenos y malos y si una persona puede cambiar, esta escena recoge todas estas cuestiones con tino. La charla acaba con una promesa, la de un futuro juntos tras acabar con la AVT.

La batalla final contra Alioth vuelve a hacer hincapié en que un Loki no está condenado a la soledad y que la compañía lo hace más fuerte. Mobius regresa a la AVT para reducirla a cenizas, no sin antes compartir un tierno abrazo con Loki, y este se dirige hacia el monstruo con Sylvie, empuñando la espalda que le ha dado Kid Loki. Los dos protagonistas pronto entienden que juntos pueden logran hechizar a la bestia, sobre todo cuando Old Loki reaparece y usa su apoteósico poder para distraer a Alioth.

¿Es este villano el que mueve los hilos?

Old Loki, que termina siendo devorado por el monstruo, se sacrifica así por un bien mayor al grito de "propósito glorioso", dando un nuevo y heroico significado a esa consigna. Loki y Sylvie consiguen hechizar a la criatura y atisban a lo lejos una especie de fortaleza. A falta de escena postcréditos que nos de alguna otra pista sobre lo que nos espera en el último episodio de la ficción, ya hay una teoría que explicaría quién está detrás de la AVT.

Se trataría de Kang el Conquistador, supervillano de los cómics relacionado con Alioth y Ravonna. En los tebeos, la nube enfurecido vive libre de las constricciones del tiempo y es la razón por la que Kang, que salta de época en época, no expande su imperio a eras más tempranas. Si a eso le sumamos que la jueza es pareja del conquistador temporal y hasta llegó a liberar a la bestia en las viñetas, no es descabellado pensar que todo esté relacionado. Además, Kang, que tiene varios álter egos y versiones alternativas en el papel (Iron Lad, el faraón Ranma Tut, Centurión Escarlata, Inmortus), será el villano de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Old Loki (Richard E. Grant), lo mejor del episodio Cinemanía

Otro guiño que esconde el episodio y que conduce en esta dirección (vía Comic Book Movie) es que la Torre de los vengadores, que aparece destrozada, tiene el logo de Qeng, empresa marvelita liderada por Mister Gryphon, una versión alternativa de Nathaniel Richards, que no es otro que Kang el Conquistador.

A falta de averiguar si realmente es este villano el que está detrás de todo, Loki nos ha ofrecido un penúltimo capítulo que es puro Loki: puro engaño, pura transformación, pura metamorfosis. Richard E. Grant eleva todo lo que toca y bien merecen una mención especial sus referencias al caimán Loki: "El caimán está rezando, piensa que moriremos". Las expectativas de cara al desenlace son altas, pero Loki nunca decepciona y el viaje hasta la meta ya es un maravilloso delirio.

Loki está disponible en Disney+.