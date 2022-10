Nuevas acusaciones contra Bill Murray por conducta problemática en rodajes

Bill Murray ha cultivado en su carrera una imagen excéntrica pero simpática, y esta podría tener los días contados. Han pasado semanas desde que un comportamiento problemático sin detallar por parte del actor en el set de Being Mortal provocó que la producción se suspendiera, sin que Searchlight Pictures tenga intención de retomarla en algún punto. Se trataba de un film dirigido por Aziz Ansari donde Murray compartía protagonismo con Keke Palmer, Seth Rogen o el mismo Ansari, y de lo ocurrido el actor solo dijo que había “hecho algo que le pareció divertido y no se interpretó así”. Más recientemente, ha resultado que la acusación vino de una trabajadora de la producción, contando cómo Murray había tenido un comportamiento abusivo hacia ella de carácter sexual.

No era la primera vez que la polémica rondaba al actor de Cazafantasmas. Lucy Liu, coprotagonista de Los ángeles de Charlie, dijo de él que había tenido que aguantar un lenguaje “imperdonable e inaceptable”, quejas a las que se sumó McG como director del film. Y ya se sabía tanto que en 2018 había agredido a un fotógrafo, como que su mujer Jennifer Butler había pedido el divorcio acusándole de violencia doméstica, infidelidad y adicciones diversas. Días después de que Geena Davis haya detallado a su vez frente a los medios un episodio desagradable con Murray en el rodaje de Con la poli en los talones (que detalla en sus memorias de reciente publicación), otras voces se han sumado a abandonar el silencio y detallar la actitud deplorable del cómico.

Según recopila Deadline, la de Rob Schneider ha sido una de ellas. Schneider trabajó con él en Saturday Night Live entre 1990 y 1994. Entonces Murray no formaba parte del elenco regular (había dejado de serlo a finales de los 70), pero sí acudía ocasionalmente como invitado. Estas ocasiones le bastaron para “odiar a todo el elenco”. Schneider detalla que el actor no fue amable con nadie y mostró una ira extra hacia personas como Chris Farley y Adam Sandler. A Farley, en concreto, “le odiaba con pasión, como si le hirviera la mirada”. A Schneider se le escapa a qué venía esto, y solo atina a describirlo como “ira desnuda”.

Es mucho más grave lo declarado por Seth Green, actor y guionista que tuvo un encontronazo con Murray cuando él solo tenía 9 años. También pasó entre bastidores del Saturday Night Live, a principios de los 90. Así lo explica Green: “Me vio sentado en el brazo de su silla y montó un numerito porque al parecer estaba en su asiento. Pensé ‘es absurdo, estoy sentado en el brazo y hay más espacio’. Le mandé amablemente a la porra y él dijo ‘esa es mi silla’”. La madre de Green le pidió entonces que se apartara, pero el joven actor se negó. “¿Era algún tipo de juego de poder?”. Entonces Murray montó en cólera.

“Me cogió por los tobillos, me sostuvo boca abajo y me llevó al cubo de basura diciendo ‘la basura va al cubo de la basura’. Yo me puse a llorar y a agitar los brazos. Cuando toqué su entrepierna sin querer, me tiró a la papelera y la papelera volcó. Me sentí horrorizado. Salí corriendo, me metí bajo la mesa de mi camerino y eché a llorar”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.