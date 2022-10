Geena Davis habla del acoso que sufrió a manos de Bill Murray

En los últimos años Geena Davis se ha apartado de la primera línea mediática, pero en un futuro próximo la producción de dos films (Fairyland y Pussy Island, dirigida por Zöe Kravitz) y la publicación de unas memorias podría cambiar eso. La actriz de Thelma y Louise ha escrito Dying of Politeness, donde pasa revista de cuarenta años en Hollywood. Una trayectoria donde no han faltado episodios desagradables, y está siendo muy comentado uno que protagonizó Bill Murray en 1990, cuando ambos iban a rodar Con la poli en los talones. Esta comedia de robos estaba codirigida por Howard Franklin y Murray, y llegaba luego de que Davis hubiera triunfado con La mosca y Bitelchús.

Cuando toca describir su experiencia en Con la poli en los talones, Davis revela que sufrió un trato muy desagradable a manos del actor de Lost in Translation. The Times, medio al que Davis ha concedido una entrevista sobre Dying of Politeness, resume así lo ocurrido: “Le presentan a Murray, Murray la recibe en la suite de un hotel con algo llamado 'The Thumper', un dispositivo de masaje que insiste en usar con ella, a pesar de que se niega rotundamente. Más tarde, mientras están rodando, Murray sigue a Davis a su caravana y comienza a gritarle por llegar tarde, y continúa gritándole mientras se entran en el set”. Luego de rechazar una proposición de carácter sexual por parte de Murray, este la habría tratado con hostilidad frente a los demás compañeros de rodaje.

Davis ha contado cómo se siente hoy con lo ocurrido. “Eso estuvo mal. El modo en que se comportó en la primera reunión. Debería haberme marchado o haberme defendido rotundamente, en cuyo caso no habría conseguido el papel. Podría haber evitado ese trato de saber cómo reaccionar o qué hacer durante la audición. Pero ya sabes, era tan poco conflictiva que no hice nada”. Ahora Davis lamenta haberse culpado a sí misma durante años, pues las consecuencias deberían haber recaído sobre Murray. “No tiene sentido arrepentirse de algo así, y sin embargo ahí estaba lamentándome. Pero no fue mi culpa”. La revelación de Davis llegan en un momento muy complicado para la imagen pública del actor.

Recientemente, la producción de Being Mortal fue suspendida. Se trataba de un largometraje dirigido por Aziz Ansari, en cuyo reparto encontrábamos a Seth Rogen, Keke Palmer y el propio Murray. Según trascendió se había debido a la conducta inapropiada de Murray con respecto a una compañera de trabajo. El actor lo sintetizó diciendo “pensé que sería divertido y no lo fue”, y sin haber negado lo ocurrido ha mostrado cierto propósito de enmienda: “El mundo es diferente a cuando yo era niño. Lo que me parecía divertido de pequeño no es necesariamente lo que es divertido ahora. Las cosas cambian, los tiempos cambian, y es importante que lo entienda”, ha declarado.

