Bill Murray habría acosado sexualmente a una trabajadora en el rodaje de 'Being Mortal'

El 18 de abril la producción de Being Mortal fue suspendida. Se trataba del debut a la dirección de largometrajes de Aziz Ansari, basándose en un ensayo de Atul Gawande (Being Mortal: Medicine and What Matters at the End) y contando con un reparto donde encontrábamos al propio Ansari junto a Seth Rogen, Keke Palmer y Bill Murray. Según se reveló entonces, la causa de esta decisión por parte de Searchlight Pictures se extraía de una investigación interna alrededor de Murray, que habría tenido un comportamiento “inapropiado” en el set. Según pasaron los días quedó claro que había sido una mujer la destinataria de este comportamiento “inapropiado”, y se especuló con que fuera Keke Palmer.

“Hice algo que pensé que era una broma y no se entendió como tal”, comentó Murray días después. El periodista Eriq Gardner ha investigado por su parte lo ocurrido, y vía Puck revela que en efecto Murray habría acosado sexualmente a una mujer del equipo. Aunque esta no fue la actriz de Nope, sino una “trabajadora de la producción” con la que el actor de Lost in Translation fue “particularmente amigable”. Dicha trabajadora era mucho más joven que él, y según explicó posteriormente el actor de 72 años, habían estado coqueteando durante varios días. Hasta que, en un momento que estaban cerca de una cama del set, Murray empezó a besarla por el cuerpo y se sentó a horcajadas sobre ella.

El intérprete diría luego que estaba de broma, pero se trató de un acto no consensuado, y el peso de Murray impedía que pudiera moverse. Murray, por último, le besó en la boca (llevando tanto él como la trabajadora mascarillas), y poco después la mujer no dudó en denunciar lo sucedido a Searchlight Pictures. La queja llegó a altos cargos de Disney y tras una veloz investigación la productora decidió cancelar el rodaje, según le reveló al equipo en un memorando sin firmar. Disney, hoy por hoy, no tiene ningún interés en retomar la producción de Being Mortal, pues se trata de un film de bajo perfil sin posibilidades de llegar al gran público, y muy susceptible de que este tipo de polémicas se cargue la recepción.

“Aunque Searchlight aún goza de bastante libertad creativa para perseguir premios, Disney tiende a no tolerar este tipo de controversias”, sostiene Gardner. Being Mortal había empezado a rodarse a finales de marzo, y cuando Searchlight comunicó su decisión Murray fue consciente de que su comportamiento iba a afectar a muchas personas, que llegarían a perder su empleo por la cancelación de la película. Murray ha intentado llegar a un acuerdo con la major, sin resultado, y desde entonces ha mostrado cierto arrepentimiento ante los medios. “El mundo es diferente a cuando yo era niño”, razonó. “Lo que me parecía divertido de pequeño no es necesariamente lo que es divertido ahora. Las cosas cambian, los tiempos cambian, y es importante que lo entienda”.

La confirmación de que fue el acoso sexual a una mujer lo que provocó la suspensión de Being Mortal coincide con la publicación de las memorias de Geena Davis, donde la actriz recuerda una experiencia igualmente desagradable con Murray durante el rodaje de la película que ambos protagonizaron en 1990, Con la poli en los talones. Murray había intentado convencer a Davis de probar un aparato de masajes con él, y luego de rechazar sus insinuaciones sexuales le había tratado de forma despótica frente al equipo (pues Murray era codirector junto a Howard Franklin). Murray, por ahora, no ha hecho más declaraciones.

