"Nada nos gustaría más": Laura Dern quiere una tercera temporada de 'Big Little Lies'

Originalmente Big Little Lies era una miniserie. Adaptaba de cabo a rabo la novela homónima de Liane Moriarty, de forma que no cabía esperar más giros de guion a la vuelta de la esquina una vez concluía la historia. Sin embargo, la serie de HBO comandada por David E. Kelley y Jean-Marc Vallée (fallecido en 2021) tuvo un éxito tal de audiencia y crítica que la cadena no pudo resistirse a renovarla por una segunda temporada. Moriarty se quedó como guionista teniendo la oportunidad de expandir la historia de sus protagonistas, y la nueva entrega de Big Little Lies se estrenó en 2019. La recepción fue más tibia, pero la audiencia mantuvo su fidelidad a un formato que, parecía, ahora sí había acabado del todo.

Pero sus protagonistas la añoran. El elemento clave de Big Little Lies era el contundente plantel de actrices que daban vida a las habitantes de la comunidad de Monterrey: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz. De todas ellas, Dern ha sido la última en manifestar su esperanza en que la serie vuelva pronto, en el marco de un encuentro con Entertainment Tonight. La actriz, que recientemente estrenaba con gran rendimiento en taquilla Jurassic World: Dominion, habló en nombre de sus compañeras al decir que “nada nos gustaría más”. “Somos como una familia y nos sentimos muy afortunadas”.

“Yo digo: mantengamos la esperanza. Sigamos pidiéndola y puede que se haga realidad”. La posibilidad de una tercera temporada de Big Little Lies ya fue contemplada por Nicole Kidman en 2020, asegurando que ya “se estaba tramando una historia”. “Es más como un núcleo de ideas que necesita solidificarse. Todas queremos volver a trabajar juntas. He mandado un mensaje a Zoë y Laura, y están dentro. David E. Kelley y Liane Moriarty tienen una idea”. Por su parte el presidente de HBO, Casey Bloys, dijo antes que “no había un lugar obvio al que ir” tras el fin de la segunda temporada, pero no cerraba la puerta a Big Little Lies 3.

“Si todos ellos vinieran a mí y me dijeran ‘tenemos la mejor idea, escucha esto’, estaría abierto a ello”, dijo el ejecutivo. Así que parece que intención hay, y que tanto Kelley como Moriarty están trabajando en ello.

