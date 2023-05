Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: martes 30 de mayo de 2023

Los estrenos en plataformas de algunas películas y el esperado estreno de otras conforman esta lista. Un poco de Marvel, un poco de Disney, un super éxito de Netflix y una vuelta a los amores de época son los títulos que recomendamos para hoy.

De la llegada de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía a plataformas a uno de los más diferentes y logrados live action de Disney, hoy repasamos algunos de los mayores éxitos de cines y del streaming. A continuación, te contamos cuáles son nuestros títulos recomendados para el día de hoy.

Ant-man y la Avispa: Quantumanía (Disney+)

Para los que estaban esperando para volver a verla y para los que se les acabó pasando y todavía no han viajado al Reino Cuántico, Disney+ ya cuenta entre su catálogo con Ant-man y la Avispa: Quantumanía. “Quantumanía se esfuerza por ser tan grande como el protagonista cuando usa uno de sus discos azules”, escribíamos en nuestra crítica tras su estreno en febrero. Y es que el héroe más divertido de Marvel se ha cansado de ser el alivio cómico entre tanta película épica. En esta nueva entrega, el hombre hormiga quiere ser algo más, ¿lo conseguirá?

Heartstopper (Netflix)

Que Netflix sacase nuevas imágenes de la segunda temporada de Heartstopper nos ha hecho recordar que no queda nada para reencontrarnos con Charlie y Nick. Con el estreno de esta nueva entrega fijado para el 3 de agosto, es hora de volver a ver la primera temporada de Heartstopper y rememorar cómo los personajes de Joe Locke y Kit Connor se enamoraron. Ahora, los protagonistas y sus compañeros viajan a París entre exámenes y preparaciones para el baile de fin de curso mientras intentan desentrañar cómo funciona su nueva relación sentimental.

La leyenda de Tarzán (Prime Video)

A quien haya ido este fin de semana a ver La sirenita seguramente le ha entrado la nostalgia por volver a ver los live action que Disney nos ha dado hasta la fecha. El de Tarzán, si bien es de aquellos que no siguen fotograma a fotograma la película original, fue sin duda uno de los mejor llevados, con Alexander Skarsgård como Tarzán y Margot Robbie como Jane. A ellos se unieron otros actores como Samuel L. Jackson y Christopher Waltz para dar vida a la leyenda del hombre mono. Además, no olvidemos ese Better Love de Hozier que consiguió hacerle justicia a la banda sonora que nos dejó en su momento Phil Collins.

La reina Victoria (Netflix)

Lo admitimos: todavía no hemos superado nuestra fiebre Bridgerton así que, aquí estamos, buscando qué más podemos ver para alargar nuestra obsesión por las complicadas relaciones monárquicas de los siglos XVIII y XIX. Rebuscando en las plataformas nos hemos acordado de esta película de 2009 en la que Emily Blunt da vida a una joven reina Victoria, nieta de nuestros queridos Jorge y Carlota. Con Rupert Friend y Paul Bettany en el reparto, La reina Victoria narra la juventud, el ascenso al trono y la historia de amor con el príncipe Alberto de esta monarca británica coronada reina de Inglaterra el 28 de junio de 1838.

