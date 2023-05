El director de 'La reina Carlota' explica qué sucedió con Brimsley y Reynolds tras la secuencia del baile

Aunque La reina Carlota, que amplía la historia del personaje interpretado por Golda Rosheuvel en Los Bridgerton, fue concebida como una miniserie, las tramas abiertas en su desenlace dejaban incógnitas a los espectadores y muchas ganas de conocer más a algunos de sus personajes. Este es el caso de la historia de amor gay de Brimsley y Reynolds.

En su última escena, en el sexto episodio, Brimsley (Sam Clemmett) y Reynolds (Freddie Dennis) emocionaban bailando juntos en 1761. Sin embargo, una transición del montaje nos mostraba posteriormente a un Brimsley adulto bailando solo en 1817 y abriendo numerosos interrogantes: ¿ha muerto Reynolds en el futuro o el amor entre ambos resultaba imposible

Ahora, el director de la serie, Tom Verica, ha confesado todo acerca del futuro en común (o no) de ambos, según la información que él mismo recibió de la creadora de esta producción, Shonda Rhimes.

¿Qué pasa en el futuro con Brimsley y Reynolds?

"No sabemos adónde va a ir eso, pero realmente ha llamado la atención de muchos espectadores, así como pasó conmigo cuando lo estaba rodando y tuve conversaciones con los actores de hacia dónde íbamos", ha declarado el realizador para TVLine.

"No sabemos específicamente qué sucedió y hay un par de opciones diferentes. Al mostrar esas escenas, especialmente cuando Brimsley está bailando solo, tuvimos varios debates acerca de ello y probamos un par de maneras diferentes. Teníamos nuestras propias teorías sobre lo que sucedió con su relación o lo que sucedió con Brimsley", añade Verica.

"Mucho de eso es desconocido en este momento. Creo que Shonda Rhimes lo sabe, pero ella no lo ha compartido", concluye el director sobre el secreto mejor guardado por Rhimes. Un argumento que podría ahondar en esta trama en algún spin-off próximo.

En una entrevista reciente a Vulture, Hugh Sachs, el actor que interpreta al Brimsey de mayor, también aportó pistas al hablar sobre una escena que nunca llegó a incluirse en el montaje final. Un momento en el que su personaje se podía ver junto al de Reynolds de pasada, abriendo nuevas posibilidades a un futuro en el que ambos se reencontraban.

"Había una escena que no llegamos a rodar, porque fue eliminada, en la que me iba a encontrar con Reynolds de mayor", confesaba el intérprete: "Era el amor de su vida y, por la razón que sea, no pudieron estar juntos. Así que cuando se encontraban en el pasillo en la escena eliminada, no era un momento tóxico. Por el mundo en el que vivían, todavía era una gran ofensa ser gay, simplemente no era posible".

Un desenlace que resultó demasiado antipático para ser rodado y presentado al público, pero que se dejaba intuir en la última secuencia de Brimsley.

