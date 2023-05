"Es casi como si no existieran": Quentin Tarantino contra las películas de streaming

Este Festival de Cannes que acaba de terminar contó con la visita de Quentin Tarantino, que auspició una proyección de El ex-preso de Corea (una de sus películas favoritas) además de protagonizar un acto y compartir con los medios nuevos detalles del que sería su último trabajo como director: The Movie Critic. Tarantino confirmó que el “movie critic” del título no sería alguien inspirado en Pauline Kael, como se especuló originalmente, sino en un crítico de cine algo desconocido que escribía en una revista porno que él leía en su juventud.

Tarantino pudo reflexionar además sobre el estado de la industria, según Deadline, y cómo este bien podría haberle aconsejado a emprender la retirada para dedicarse a escribir. “Me gusta la idea de retirarme en la cima. Me gusta la idea de darlo todo durante 30 años y decir ‘vale, ya basta’”, explicó el director. “No me gusta trabajar con rendimientos decrecientes. Ahora es buen momento porque, ¿qué es ya una película? ¿Algo que ponen en Apple? Eso sería un rendimiento decreciente”.

El cineasta aprovechó para arremeter contra el streaming, diciendo que hará su última película con Sony (al igual que dirigió Érase una vez en Hollywood con esta major) debido a su compromiso con la exhibición tradicional. “Probablemente la haga con Sony porque es el último estudio que está absoluta y totalmente comprometido con el cine. No está obsesionado con alimentar su red de streaming. Están comprometidos con la experiencia en cines. Juzgan el éxito por los asientos ocupados”.

“Y juzgan el éxito por las películas que entran en el zeitgeist, no solo por hacer una película grande y cara y luego ponerla en su plataforma de streaming. Nadie sabe siquiera que está ahí”. El gran problema de Tarantino con el streaming apunta a ser, en ese sentido, la escasa capacidad que tiene su producción para aparecer en debates prolongados en el tiempo. Saca el ejemplo entonces de la asociación de Ryan Reynolds con Netflix, que ha fructificado en Alerta roja y El proyecto Adam. Ambas habiendo tenido una gran audiencia, se supone.

Pero Tarantino se pregunta cuál es el poso que han dejado. “Al parecer para Netflix Ryan Reynolds ha hecho 50 millones de dólares en esta película, y 50 millones de dólares en esa película, y 50 millones de dólares en la próxima película para ellos. No sé qué películas son. Nunca las he visto. ¿Las has visto? Nunca he hablado con el agente de Ryan Reynolds, pero su agente dice ‘bueno, costó 50 millones de dólares’. Bueno, bien por él que esté haciendo tanto dinero. Pero esas películas no entran en el espíritu de la época. Es casi como si no existieran".

