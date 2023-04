Tarantino cree que "es una lata" rodar escenas de sexo

La próxima película de Quentin Tarantino será la décima, y también la última. Hace poco se reveló que el título sería The Movie Critic, y aunque originalmente se especuló con que estaría inspirado en la crítica Pauline Kael (gran referente del director), parece que las influencias serán otras. Aún quedan por trascender muchos detalles de The Movie Critic, y por ahora Tarantino prefiere pasar el tiempo ejerciendo él mismo de crítico.

De esa guisa acudió recientemente a Barcelona, a conversar con Jordi Costa sobre la publicación de su primer ensayo Meditaciones de cine. Xavi Serra le entrevistó para Diari ARA, y durante la conversación dio con una revelación curiosa: a Tarantino no le gusta nada rodar escenas de sexo. Como resulta evidente no tiene problemas con la violencia o las drogas, pero traza una línea en cuanto a poner a intérpretes a retozar.

El director tiende a evitarlas por lo “problemáticas” que pueden ser, y no las considera “esenciales” en lo referente a su cine. “Es cierto, el sexo no forma parte de mi visión del cine. Y la verdad es que, en la vida real, es una lata rodar escenas de sexo, todo el mundo está muy tenso”, asegura. “Y si ya antes era un poco problemático hacerlo, ahora lo es aún más”.

“Si alguna vez hubiera surgido una escena de sexo que fuera esencial para la historia, lo habría hecho, pero hasta ahora no ha sido necesario”. El periodista le recuerda entonces, ante la aquiescencia de Tarantino, aquella escena de sexo entre Bridget Fonda y Robert De Niro vista en Jackie Brown: un encuentro sumamente veloz y desprovisto de pasión, que encaja con la visión del director.

Así que no es probable que vayamos a ver escenas subidas de tono en The Movie Critic, aunque vaya a ser realizada con la libertad a la que Tarantino acostumbra. “He tenido la suerte de escribir historias que han conectado con mucha gente, y eso me ha permitido practicar mi arte sin las restricciones que tienen la mayoría de los cineastas”, comentaba.

