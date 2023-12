Qué es el ruido radiactivo de 'Dejar el mundo atrás': la explicación detrás de la enfermedad de Archie

Las dos guerras mundiales, diversos conflictos internos entre países o la Guerra Fría eran testigos de la trágica experimentación con la ciencia en la búsqueda del arma definitiva contra el adversario. Lo que podría convertirse en un gran avance para la humanidad, como demostraron los diversos inventos surgidos en ellas, terminó demostrando también el ingenio para hacer el mayor daño posible.

El multipremiado filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, ya nos los mostraba recientemente con el nacimiento de la bomba atómica. Ahora, el filme ci-fi de Netflix Dejar el mundo atrás continúa ahondado en las armas surgidas en pleno conflicto a través de la caída de EE UU y la presentación de un arma sónica radiactiva.

En varias ocasiones durante el filme de Netflix, los personajes deben taparse los oídos y quedan inmóviles ante un sonido ensordecedor que parece surgir de la nada. Tras uno de estos momentos de pánico, Archie (Charlie Evans) reconoce que no se ha tapado los oídos a tiempo y está sufriendo una molestia. A priori, el resto de personajes no prestan demasiada atención, hasta que el hijo mayor de los hijos de los Sandford comienza a tener fiebre, vomita sangre y empieza a perder sus dientes.

La explicación de la enfermedad de Archie

"Tendrá que ver con el ruido ese. Bueno, no es muy distinto a lo que pasó en Cuba hace un tiempo. Las llaman armas de microondas. Emiten radiación a través de sonido. También se les cayeron los dientes", señalaba Danny (Kevin Bacon), el preparacionista, contratista y examigo de G. H. Scott (Mahershala Ali).

De esta forma, Danny parece hacer alusión a los eventos ocurridos en territorio cubano durante el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. En el año 2016, 21 diplomáticos estadounidenses comenzaron a presentar síntomas y malestares, así como sus familiares alojados en hoteles cercanos a ellos, recogiéndose posteriormente en un informe del Journal Association of the American Medical Association (JAMA), según el medio The New York Times.

Los efectos se comenzaron a sentirse después de, al parecer, haberse utilizado armas de microondas invisibles que pudieran servir como explosiones silenciosas dentro del cuerpo de los enemigos. Aunque el informe de JAMA es taimado al evitar señalar la palabra microondas, lo cierto es que en una entrevista reciente a su autor principal, el doctor Douglas Smith, este señalaba que cada vez están más seguros de que fueron las causas de ciertas lesiones cerebrales.

Entre los efectos sufridos por los diplomáticos también encontramos algunos similares a los del filme, como náuseas, dolores de cabeza y ruidos en los oídos o incluso pérdida auditiva. No obstante, la caída de los dientes de Archie resulta ser un elemento ficticio, ya que ni terapias tan agresivas como la quimioterapia o la radioterapia provocan esto.

"El arma básica podía verse como un arma parabólica. En teoría, un dispositivo como ese podría sostenerse con la mano o montarse en una camioneta, un automóvil, un barco o un helicóptero. Existe la percepción de que las armas de microondas comúnmente funcionan a distancias relativamente cortas, pero las de gran potencia puedas ser capaces de disparar rayos desde varios kilómetros", señalaba en 2018 el NYT.

La BBC apunta también a la existencia de estas armas sónicas y señala directamente a los cañones de sonido, capaces de afectar a la audición humana hasta a 300 metros de distancia. Un ruido mayúsculo utilizado en situaciones bélicas como la guerra de Irak, con los piratas somalíes que atacaban barcos mercantes o para restaurar el orden público en manifestaciones como la de 2009 contra el G20 en Pittsburgh (EE UU).

Sin embargo, este tipo de sonidos que afecten al oído y la actividad cerebral siempre han sido señaladas como meras especulaciones y teorías conspiranoicas por numerosos expertos, mientras otros tantos abogan que precisamente es lo que interesa que muchos crean. Un elemento del que se hace eco Dejar el mundo atrás para seguir creando discusión sobre los miedos más profundos.

