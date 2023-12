Elon Musk ataca al último éxito de Netflix: su cabreo ante la escena de Tesla en 'Dejar el mundo atrás'

Conocido por ser una de las figuras más controvertidas de la actualidad, el multimillonario Elon Musk ha demostrado ideas controvertidas a través de X (antes conocida como Twitter), la red social que adquiría en 2022. El último blanco de sus chanzas y su ira ha sido el filme Dejar el mundo atrás, que arrasa estos días en Netflix y contiene una escena con coches Tesla que no ha gustado a Musk.

"¡Los Tesla pueden cargarse con paneles solares incluso si el mundo se vuelve completamente Mad Max y no hay más gasolina!", señalaba Musk a través de Twitter. Así demostraba que no era consciente del porqué detrás de una secuencia en la que una serie de coches eléctricos de la marca se acumulan para impedir el paso a los protagonistas.

En dicha secuencia, los coches son hackeados y se estrellan unos contra otros, por lo que no significa que no funcionen, sino que están parados tras ser acumulados tras estrellarse unos contra otros. Pero Elon Musk, como uno de los fundadores de Tesla, no podía callarse la boca después de ver el clip subido en las redes sociales de Netflix.

Los Obama, 'Dejar el mundo atrás' y Netflix

A este mensaje se sumaban otros en la misma red social, donde Musk se mostraba sorprendido al descubrir que esta adaptación de la novela era producida por Barack y Michelle Obama. Una noticia que sacaba a relucir el lado más antipático de cierta parte de la sociedad norteamericana.

"La trama trata sobre un ciberataque que corta todo el poder y paraliza a los Estados Unidos. Incluso lograron colar una escena atacando a los blancos", señalaba un internauta a lo que Musk respondía un "¿esto es en serio?".

Basada en la novela de Rumaan Alam, incluida por Obama entre sus libros favoritos de 2021, el expresidente de EE UU actuaba también como asesor para Dejar el mundo atrás. El filme protagonizado por Julia Roberts, Ethan Hawke o Kevin Bacon, entre otros, centra la acción en la caída de la civilización occidental.

