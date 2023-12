Final explicado de 'Dejar el mundo atrás': la película apocalíptica de Netflix con Julia Roberts y Ethan Hawke

[Este artículo contiene spoilers de Dejar el mundo atrás]

De manera cuasi profética, el escritor norteamericano Rumaan Alam escribía el libro Dejar el mundo atrás tan solo unos meses antes de la propagación de la pandemia de covid, convirtiéndose en un éxito de ventas en EE UU durante el fatídico 2020. Con un tono teatral a través de pocos escenarios y la presencia de menos de una decena de personajes, su adaptación cinematográfica aterrizaba recientemente en Netflix, repitiendo la misma fórmula triunfal que su obra original.

Esta distopía magnética y misteriosa dirigida por Sam Esmail (Mr. Robot), y protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha'la Herrold y Kevin Bacon, entre otros, emula el tono y estilo de las páginas literarias originales. Un filme repleto de enigmas de principio a fin, dejando con numerosas preguntas al espectador ante el desenlace. El objetivo principal tanto del escritor como del realizador.

Final explicado de 'Dejar el mundo atrás'

Partiendo del hackeo masivo que afecta a la población norteamericana, hasta los ataques radiactivos que acaban sufriendo en sus propias carnes, a lo largo del metraje somos testigos de cómo las familias Sandford y Scott deben unir fuerzas ante los diferentes contratiempos que presencian tras la caída de EE UU.

Así, el filme llega a su punto álgido cuando una adolescente Rose Sanford (Farrah Mackenzie) decide dejar de estar de brazos cruzados y pasar a la acción, escapando para buscar un refugio para todos. Mientras tanto, su hermano Archie (Charlie Evans) sufre las consecuencias de los ataques invisibles y dañinos que sufren a través del sonido que procede del cielo, provocando que su padre, Clay (Ethan Hawke), y G. H. Scott (Mahershala Ali) busquen ayuda con el coche para salvar su vida.

De esta forma, en el final de la película vemos cómo los supervivientes se dividen en tres grupos: Clay y Scott acudiendo al hogar del contratista y preparacionista Danny (Kevin Bacon) para pedirle antibióticos para Archie; la pequeña Rose llegando al búnker de la familia Thorne, disfrutando por fin del final de Friends que ansiaba; y la matriarca Amanda Sanford (Julia Roberts) y la joven Ruth Scott (Myha'la) salvando su vida de una manada de ciervos y hallando la pista hasta Rose.

'Dejar el mundo atrás' Netflix

Sin embargo, lejos de mostrarnos si el reencuentro entre todos se produce, la película acaba cuando Rose disfruta de algo tan mundanal como el desenlace Friends. Algo aparentemente nimio en mitad del apocalipsis, pero que realmente supone la causa de felicidad en la vida de mucha gente, así como la comida, un techo bajo el que dormir o la posibilidad de poder contactar con el resto del mundo.

Solo era una niña, pero aún quedaba algo en el mundo y eso era importante. Quizás sus padres llorasen por lo que no sabían y por lo que sí: estaban juntos" (Extracto del final del libro)

Se trata de un desenlace bastante similar al del libro de Alam, añadiendo el inexistente amor de Rose hacia Friends y variando la historia de Amanda y Ruth, quienes originalmente continuaban en el hogar vacacional de la familia Sandford. Aunque mientras el filme apuesta por la sonrisa de Rose viendo qué ha sucedido con Ross y Rachel, la novela apuesta por un signo de interrogación.

"En esa escena final entre Julia y Myha'la, no se abrazan. Incluso antes de eso, cuando están en ese pequeño cobertizo y llegan a una distensión, Ruth reconoce que hay algo de verdad en las cosas que ha dicho Amanda, que están de acuerdo en algo, pero no termina con una abrazo. No es ese tipo de historia. No tengo ningún problema con una gran película de desastres que salva a los seis u ocho protagonistas y los reúne después de un desastre, pero no es ese tipo de película", confesaba para Variety el escritor Rumaan Alam.

'Dejar el mundo atrás' Netflix

El escritor de 'Dejar el mundo atrás' explica el final

Ha sido el propio Rumaan Alam quien ha querido explicar por qué, tanto en el libro como la película, presenciamos un final abierto. Unos últimos momentos en los que ni siquiera llegamos a saber quién está atacando a EE UU, después de especularse con países como Corea del Norte, China, Irán o Rusia, así como qué ha pasado en el resto del mundo o incluso entre los propios personajes.

"Hubo un final que fue realmente inevitable. La clave a tener en cuenta... es que el libro termina con un signo de interrogación. Acabar con esta particular escena de humor que hace Sam resulta muy satisfactorio y gratificante. Es una especie de autorreflexión. Digo que es gracioso, pero no creo que sea una broma", ha señalado el escritor.

"No creo que sea una broma para Rose. No creo que sea una broma para el público. No creo que sea una broma sobre Friends. Es un recordatorio de que el arte es una especie de ungüento. La experiencia teatral de ver esta película es muy poderosa. He tenido la oportunidad de ver al público responder a este final tres veces y nadie sabe realmente qué hacer con ello. Dicen, ¿es esto gracioso? ¿Esto da miedo? ¿Realmente se acabó? Y eso me encanta", añade.

'Dejar el mundo atrás' Netflix

El escritor revela que es un final pensado para trasladarse a la audiencia, confesado que él tampoco "tiene la respuesta". De hecho, Alam confiesa haber sido consciente de las diversas teorías que hablan sobre si el grupo de supervivientes finalmente consigue reunirse en el búnker para salvar sus vidas, afirmando que "G.H. es competente y siento que ha resuelto todos los problemas", pero dejando caer que desconoce realmente lo que podría pasarle a Archie.

Si no sabían cómo acabarían aquello, pues, bueno, ¿no podía decirse lo mismo de cualquier día" (final del libro)

De hecho, el filme sí que ahonda en la posible explicación detrás de lo que sucede gracias al discurso del personaje de Mahershala Ali, pero, en su momento, el escritor evitó abordarlo dejando que su editor llegara a pensar incluso en extraterrestres.

"Es solo incertidumbre. Vosotros, como espectadores, debéis completar los espacios en blanco sobre cómo se ve esa incertidumbre, ya sea un ciberataque, un acto de guerra, un desastre ambiental o simplemente un colapso del orden cívico. Lo que da tanto miedo es que simplemente no lo sabes", concluye el autor sobre un título que ya se ha convertido en uno de los grandes thrillers ci-fi de 2023.

